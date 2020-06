23 giu 2020 10:30

EL CULON DE ORO - MARADONA (O QUEL CHE NE RESTA) IMPROVVISA UN BALLO CON L’EX COMPAGNA VERONICA – "EL DIEZ" SI MUOVE COME UN ORSO NARCOTIZZATO E HA DIFFICOLTA’ A PARLARE, POI IL COLPO DI GENIO. SI GIRA, ET VOILA’, MOSTRA IL CHIAPPONE MOSCIO (PROPRIO NEL GIORNO DELL'ANNIVERSARIO DEL CELEBRE 'GOL DEL SECOLO', SEGNATO AL MONDIALE 1986, QUANDO MISE CON IL CULO PER TERRA GLI INGLESI) – VIDEO