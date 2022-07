NON PUOI DIRE CHE IL PIL VA MALE SE SMETTI DI CALCOLARLO – LA CINA HA DECISO DI RINUNCIARE A FARE PREVISIONI SUL PRODOTTO INTERNO LORDO: CANCELLATO IL TARGET DEL +5,5%, OBIETTIVO IRRAGGIUNGIBILE PER VIA DELLA POLITICA “COVID ZERO”, DELLA GUERRA IN UCRAINA E LE DIFFICOLTÀ DEL MERCATO IMMOBILIARE – NELL’ANNO DEL CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA, FALLIRE UN OBIETTIVO NON È CONSENTITO. PERTANTO, BASTA STIME, COSÌ NESSUNO SARÀ SMENTITO…