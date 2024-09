ENEA BASTIANINI SHOW! A MISANO L’ITALIANO BEFFA MARTIN ALL'ULTIMO GIRO E VINCE. BAGNAIA SCIVOLA E ORA SI RITROVA IN CLASSIFICA A 24 PUNTI DI DISTANZA DALLO SPAGNOLO: LA GOMMA DIETRO HA INIZIATO A FUNZIONARE DOPO 15 GIRI, MA AVEVO SPINTO TROPPO E NON NE AVEVO PIÙ” - È IL 100° SUCCESSO IN MOTOGP PER LA DUCATI CHE CONQUISTA IL TITOLO COSTRUTTORI…

francesco pecco bagnaia

Bagnaia è caduto durante la gara a Misano. Ora è a 24 punti di distanza da Martin primo nel mondiale.

Queste le dichiarazioni di Bagnaia dopo il Gp, riportate da SportMediaset:

«È chiaro cosa non sia andato oggi, siamo sempre stati forti con la media usata e nei 15 giri iniziali la gomma dietro non funzionava. Dopo 15 giri ha funzionato, ma avevo spinto troppo prima e non ne avevo più. Alla caduta ho frenato 20 metri prima, ero abbastanza dritto, ma queste cose non devono succedere».

pecco bagnaia

Conclude così:

«È strano, perché capita che succedono cose fuori dal nostro controllo. Nelle ultime gare ho perso 5 punti e l’occasione di andare via. Il passo era per vincere, ma non c’è stato modo».

BASTIANINI SHOW

enea bastianini

Enea Bastianini conquista il GP dell'Emilia Romagna della MotoGP sulla Ducati con un duro sorpasso su Jorge Martin all'ultimo giro. Lo spagnolo della Pramac, prima furioso (gesto dell'ombrello di cui poi si è scusato) per la manovra che lo porta fuori pista, poi più conciliante con Enea, allunga però in classifica nel giorno del capitombolo di Pecco Bagnaia: adesso il suo vantaggio sull'iridato della Ducati è di 24 punti.

enea bastianini

A completare il podio Marc Marquez, terzo con la Ducati Gresini, mentre Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli chiudono, rispettivamente, al quarto e quinto posto per una cinquina Ducati nel giorno in cui Borgo Panigale conquista già, a sei gare dal termine, il titolo costruttori. A punti le due Aprilia, con Maverick Viñales sesto e Aleix Espargaro ottavo, e buon settimo posto per la Yamaha di Fabio Quartararo.