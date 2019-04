8 apr 2019 09:43

ENRICO LETTA FA IL DIAVOLETTO: "IL RIGORE DATO ALLA LAZIO È COME QUELLO NON DATO AL MILAN” - L’EX PREMIER, ROSSONERO DOC, PARAGONA L'EPISODIO DELL’OLIMPICO CON IL PENALTY NON FISCHIATO ALLO ‘STADIUM’: “MA COME SI FA A NON PENSARE CHE LA LAZIO GIOCA CONTRO IL SASSUOLO E IL MILAN IERI GIOCAVA A..." - VIDEO