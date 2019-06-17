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ERBA MAGICA - BERRETTINI TRIONFA A STOCCARDA: E’ IL SECONDO ITALIANO, OTTO ANNI DOPO SEPPI, A VINCERE UN TORNEO SULL’ERBA – MALAGO’: “NESSUN AZZURRO ALLA SUA ETA’ (23 ANNI) AVEVA GIA’ MESSO 3 TITOLI IN BACHECA. E DA OGGI SARA’ NUMER0 22 AL MONDO” - DA ADOLESCENTE LO CHIAMAVANO ‘RADIO’ PERCHÉ PARLAVA E PARLAVA TRA UNO SCAMBIO E L' ALTRO… - VIDEO-
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LIETTA DI CONOSCERLO (PASOLINI) - L'INTERVISTA DELLA TORNABUONI IN CUI DESCRIVE IL ''CONFORMISMO BORGHESE DELLA CASA, DEGLI ABITI, DEI MODI, DELLA PARTE PALESE DELLA SUA VITA, LUI CHE DELLA RIPUGNANZA PER LA CLASSE E LA MENTALITÀ BORGHESE HA FATTO LA PROPRIA DIVISA MORALE, ESTETICA E POLITICA. MA ORA CHE 'FA NOTIZIA' GRAZIE ALLE SUE PROVOCAZIONI, PUO' INCANTARE IL SUO PUBBLICO COME IL PIFFERAIO DI HAMELIN'' - LA SUA ''AVVERSIONE RAZZISTICA (MOMENTANEA) VERSO GLI OMOSESSUALI'' - LA NUOVA ANTOLOGIA DI PIRELLI
MEMENTO MORSI: È DECEDUTO IN AULA L'EX PRESIDENTE EGIZIANO, DURANTE UN'UDIENZA DEL PROCESSO IN CUI ERA IMPUTATO PER SPIONAGGIO - SALITO AL POTERE NEL 2012 DOPO LA RIVOLUZIONE CHE CACCIÒ L'AUTOCRATE MUBARAK, DOPO UN ANNO ERA STATO ARRESTATO E DEPOSTO DAL NUOVO-VECCHIO AUTOCRATE AL SISI, E CON IL SUO DECLINO LA FRATELLANZA MUSULMANA E' TORNATA IN STATO DI SEMI-ILLEGALITÀ
“STACCARMI DALLA ROMA? OGGI AVREI PREFERITO MORIRE” – I TWEET SULL’ADDIO DEL CAPITANO: “E’ DURATA DI PIÙ LA CONFERENZA STAMPA DI DIMISSIONI CHE LA CARRIERA DA DIRIGENTE" - "ROMA È UNA CITTÀ DISTRUTTA MA L’UNICO PENSIERO DELLE ULTIME 48 ORE È L’ADDIO DI TOTTI ALLA ROMA. SENZA SPERANZA” – “E’ PIU’ SPACCATA LA ROMA CHE IL PD" - "SU UNA COSA, PERÒ, TOTTI DOVREBBE INVESTIRE NEI PROSSIMI MESI: LA LINGUA ITALIANA"
IL BATTESIMO DEL PICCOLO PRINCIPE - PARTERRE DE ROI ALLA BASILICA DI SAN LORENZO IN DAMASO PER MAFFEO, FIGLIO DEL PRINCIPE ATTORE URBANO BARBERINI, ASSESSORE ALLA CULTURA DI TIVOLI – MADRINA LA PRINCIPESSA ALESSANDRA BORGHESE, IL MOMENTO PIU’ EMOZIONANTE QUANDO URBANO HA LETTO IL RACCONTO SCRITTO DALLA MITOLOGICA FRANCA VALERI DEDICATO AL PRINCIPINO
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
DIMMI DI CHE TI FAI E TI DIRÒ CHI SEI – LE DROGHE CHE CONSUMATE? DIPENDONO DALLA VOSTRA PERSONALITÀ! – UNO STUDIO METTE IN CORRELAZIONE 5 TRATTI CARATTERIALI E LE SOSTANZE STUPEFACENTI – PER ESEMPIO, I CONSUMATORI DI EROINA SONO NEVROTICI E IMPULSIVI, MENTRE CHI SI FA DI ECSTASY È AMICALE E ESTROVERSO – C’È UNA PREDISPOSIONE NATURALE ALLA DIPENDENZA, E I PIÙ IMMUNI SONO…