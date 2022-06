ERBA MAGICA - SESTO TITOLO IN CARRIERA PER MATTEO BERRETTINI, CHE DOPO L'INTERVENTO ALLA MANO DESTRA DI DUE MESI FA, CONQUISTA L'ATP 250 DI STOCCARDA GRAZIE AL SUCCESSO IN FINALE CONTRO ANDY MURRAY. IL ROMANO HA CHIUSO IL MATCH, CARATTERIZZATO ANCHE DAI PROBLEMI FISICI DELL'AVVERSARIO SCOZZESE, 6-4, 5-7, 6-4 IN 2 ORE E 39 MINUTI…

Sesto titolo in carriera per Matteo Berrettini, che dopo l'intervento alla mano destra di due mesi fa conquista l'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in finale contro Andy Murray. Il romano ha chiuso il match, caratterizzato anche dai problemi fisici dell'avversario scozzese, 6-4, 5-7, 6-4 in 2 ore e 39 minuti: un successo che consente al classe '96 di bissare il successo ottenuto in Germania nel 2020, con Murray che ha dovuto sospendere il suo match per ben due volte per l'acutizzarsi di un problema muscolare.

Primo set, Berrettini 6-4

Berrettini rispolvera il suo tennis migliore e lo esibisce in un superbo 1° set: break al 3° gioco con Murray impotente contro la durezza dei colpi da fondo del romano. Berretini annulla 4 palle break al game successivo per portarsi 3-1. Dopo quel momento critici Matteo riesce a difendere i suoi turni di battuta e ad aggiudicarsi la prima frazione 6-4 in 49 minuti.

Secondo set, Murray 7-5

Nel 2° set momento teso al 9° gioco quando Murray riesce ad uscire dalla buca (15-40) salvando 3 palle break e comandando il match sul 5-4. Murray non concede più nulla a differenza di Matteo che ha il primo passaggio a vuoto della giornata: al 12° gioco l'azzurro è sotto 0-40 e non riesce ad uscirne con lo scozzese che si aggiudica il set 7-5 (un'ora di gioco).

3° set: Berrettini fa 6-3 e trionfa

Un risentimento muscolare obbliga Murray a richiedere l'intervento del fisioterapista: Berrettini ne approfitta e si porta sul 2-0. Lo scozzese non si dà però per vinto e torna ad un solo set di distanza dall'azzurro sul 3-2. Berrettini tiene il servizio e va sul 4-2. Ancora sofferenza fisica per Murray, che deve di nuovo fermare il match per ricevere supporto ma non demorde e va sul 4-3. L'azzurro non perde però concentrazione, ruba il servizio all'avversario e vince 6-3, conquistando il torneo di Stoccarda.

Il cammino di Berrettini e Murray a Stoccarda

Questi i cammini dei due finalisti a Stoccarda.

Berrettini

Ottavi: Berrettini b. Albot 6-2 4-6 6-3

Quarti: Berrettini b. Sonego 3-6 6-3 6-4

Semifinali: Berrettini b. Otte 7-6, 7-6

Murray

Primo turno: Murray b. O'Connell 6-4, 6-3

Ottavi: Murray b. Bublik 6-3, 7-6

Quarti: Murray b. Tsitsipas 7-6, 6-3

Semifinali: Murray b. Kyrgios 7-6, 6-2

