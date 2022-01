17 gen 2022 19:38

ERIKSEN NON ESCLUDE IL RITORNO (IN CAMPO) – IL CENTROCAMPISTA DANESE, CHE HA RESCISSO CON L'INTER DOPO IL MALORE DI EURO 2020, E' A UN PASSO DAL TORNARE A LONDRA: IL BRENTFORD GLI AVREBBE PROPOSTO UN CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE, PIÙ UN OPZIONE PER IL PROSSIMO ANNO – L’OBIETTIVO DICHIARATO DELL’EX INTERISTA È QUELLO DI TORNARE IN NAZIONALE E GIOCARE I MONDIALI IN QATAR E IL BRENTFORD POTREBBE CONSENTIRGLI DI RIMETTERSI IN GIOCO IN UN CLUB CON MENO PRESSIONI E SFRUTTANDO IL TEMPO NECESSARIO PER RITORNARE IN FORMA…