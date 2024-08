30 ago 2024 17:40

UN ESORDIO… COL BOTTO! - INCIDENTE PER ANDREA KIMI ANTONELLI AL DEBUTTO IN FORMULA 1 CON LA MERCEDES - IL PILOTA 18ENNE È STATO COSTRETTO A RITIRARSI DALLE PROVE LIBERE DEL GRAN PREMIO DI MONZA DOPO 10 MINUTI: HA PERSO IL CONTROLLO DELL'AUTO ED È FINITO FUORI PISTA - PER FORTUNA, IL RAGAZZO NON HA RIPORTATO FERITE, MA ANCORA NE DEVE MANGIARE DI PASTASCIUTTA PRIMA DI POTER ESSERE DEFINITO "L'EREDE" DI LEWIS HAMILTON… - VUDEI