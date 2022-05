OLIVIERO GIROUD NON FA GOL NORMALI SOLO GOL PESANTI ???? #SassuoloMilanpic.twitter.com/Et4zVQe5Ze — Våle?; SUPERMODEL era ? (@Vale41229116) May 22, 2022 Vedi l'ultima di Premier League dove tutto è in bilico a 30 dalla fine e vedi il primo quarto d'ora di #SassuoloMilan e capisci subito la differenza tra un campionato vero e una farsa totale. #PremierLeague #SerieA #InterSampdoria — Gi Mrc (@madforit_asr) May 22, 2022

Dopo undici anni di attesa, la Milano rossonera riporta a casa il tricolore. Il Diavolo sale in paradiso sconfiggendo il Sassuolo 3-0 a Reggio Emilia e rendendo quindi inutile il successo dell’Inter sulla Samp. Inter raggiunta a quota 19 scudetti. I rossoneri erano padroni del proprio destino ed è stato un destino mai in discussione, con una partita dominata in lungo e in largo sotto gli occhi non solo di Gordon Singer, ma anche di Paul, numero uno del Fondo Elliott.

Un match senza storia, con un Milan concentrato, cattivo e intenzionato a chiudere il prima possibile la pratica di fronte a un Sassuolo decisamente morbido. A segno Giroud, autore di una doppietta, e Kessie, che si congeda nel modo migliore possibile dai tifosi rossoneri. Nella ripresa annullato per fuorigioco di Leao un colpo di testa vincente di Ibra, subentrato a Giroud. Il francese è stato grande protagonista, ma Rafa non è stato da meno: tutti i gol rossoneri sono arrivati grazie a un suo assist. Pioli ha iniziato a festeggiare guardando verso la gradinata rossonera quando mancavano dieci minuti alla fine della partita: per il tecnico milanista, così come per la grande maggioranza dei suoi giocatori, questo è il primo campionato vinto in carriera. Per Pioli, in particolare, si tratta del primo titolo in assoluto da allenatore.

Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it

(...)Contro il Sassuolo i rossoneri avranno mille motivi e motivazioni per portarsi a casa questa vittoria. Gli stimoli sono tantissimi e lo saranno ulteriormente se solo fosse confermata la voce di un premio a dir poco esagerato per la squadra in caso di conquista dello Scudetto. ‘Repubblica' infatti riferisce di una cifra a dir poco esagerata destinata ad ognuno dei componenti della rosa del Milan (ben 27).

Il quotidiano, nella sua edizione online, riferisce di una cifra pari a 200mila euro per ogni giocatore. Moltiplicati per 27 giocatori arriva a una cifra totale di quasi 5 milioni e mezzo. Un premio a dir poco esorbitante che fa capire ulteriormente la voglia della società di voler raggiungere questo obiettivo, per giunta nei confronti dei ‘cugini' nerazzurri non sempre così amati.

C'è dunque solo da pensare alla vittoria del campionato e poi godersi questo ricco premio in denaro che si aggiunge all'altro regalo che il club ha voluto fare a tutta la rosa: il rinnovo contrattuale dei massimi esponenti della dirigenza rossonera.

Il Milan ha infatti deciso di rinnovare i contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Il primo avrebbe già raggiunto l’intesa con Gazidis e Singer per il prolungamento mentre anche per Massara il futuro dovrebbe essere ancora a tinte rossonere dopo l'ottimo lavoro svolto da entrambi sul mercato e sulla gestione della squadra.

Un cambiamento radicale che parte infatti dalla dirigenza fino ad arrivare ad allenatore e squadra che in campo ha dimostrato il suo enorme potenziale letteralmente esploso dal post lockdown a oggi.

