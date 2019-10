ESTOTE PARATICI – PANZA: "LA JUVE HA QUEST’ANNO PERDITE PER 39 MILIONI, GLI AZIONISTI STANNO PER VARARE UN MEGA AUMENTO DI CAPITALE (300 MILIONI) MA E' LA SQUADRA EUROPEA CON PIU' GIOCATORI SOTTO CONTRATTO - TRA TRACOTANZA, ERRORI STRATEGICI E PERSONE FUORI RUOLO LA JUVENTUS DEI RECORD RISCHIA DI RIMETTERCI MOLTI SOLDI PER UN'OSSESSIONE SBAGLIATA (LA CHAMPIONS). E PARATICI È IL SUO PROFETA SBAGLIATO"

Non conosco Fabio Paratici, ma mi assicurano che è persona corretta, che conosce molte lingue e ha i contatti giusti con agenti giocatori: è un ottimo e appassionato talent scout. Ma così come un grande giornalista di scoop non è detto che sia un buon direttore di giornale e, tantomeno, un raider della finanza, altrettanto è il caso di Paratici: non è un direttore sportivo e forse gli sfugge la differenza tra un giocatore e un hedge fund.

La Juve ha quest’anno perdite per 39 milioni, gli azionisti stanno per varare un mega aumento di capitale (300 milioni) per non avere problemi di fair play finanziario. La Juve ha un costo della rosa doppio a quello delle squadre che seguono (Napoli, Inter) per cui vincere lo scudetto sarebbe una cosa obbligata. La Champions, invece, deve molto al caso, ed essere diventata l’ossessione è ciò che, con Paratici (di Nedved non dico, perché non so cosa fa) sta portando a una hybris distruttiva. Vengo al calciomercato di quest’anno. L’allenatore “scelto”, Sarri, gioca con una rosa ristretta. Per fare bene, noi avremmo dovuto fare solo quello che ha suggerito il direttore dell’Inter Marotta: scambiare Dybala con Icardi e prendere Demiral. Esborso di venti milioni e plusvalenza con lo scambio. Tutto il resto dei soldi in cassa, niente perdite. Anzi!

Ma la campagna della Juve non è per fare la Juve, è fatta per mostrare di essere più bravi di Marotta e per ostacolare Conte. E questo è inaccettabile. Si vuole Icardi ma a zero, in maniera anche un po’ antisportiva. Si mette sul mercato Dybala per non fare arrivare Lukako all’Inter. E ci torna indietro il vecchio Pipita, ripudiato l’anno scorso. Si vendono i tre giovani migliori: Kean, Spinazzola e Cancelo (restando, poi, senza terzini). Si acquista, evidentemente senza averlo seguito bene, un difensore olandese che non sa difendere pagandolo quanto Cr7: è inutile dire che imparerà! De Ligt appare un ragazzo serio, migliorerà, ma andava pagato per quello che è e che può diventare e, invece, è stato pagato e stipendiato come un pallone d’oro! Senza dire che ora bisogna farlo giocare, ostacolando il lancio di Demiral (se non si fosse fatto male Chiellini, quando giocava?). Tutto questo nasce, per altro, da un colossale errore: la vendita di Benatia.

Taccio di Danilo, meno forte di Cancelo, e arriviamo al pezzo forte: la pattuglia di centrocampisti a parametro zero ma non a costo zero (mamma, procuratore, nonna strabeneficiati…). Tre in due anni (Can, Ramsey, Rabiot) per sostituirne uno, Khedira (anche lui a parametro zero). Questi non-campioni vengono acquistati da Paratici anche per fare plusvalenze, con le quali generare capitale utile per competere in Champions con i colossi del fatturato, tipo Bayern e Barcellona (l’ossessione sbagliata).

La Juve, infatti, è la squadra europea con più giocatori sotto contratto. Solo che i giocatori non sono come dei fondi di investimento che entri quando sono bassi e puoi rivenderli appena salgono! 1) sono persone; 2) se gli fai contratti quinquennali da 5 o 7 milioni come fai, poi, a rivenderli?, 3) IN TEORIA una squadra dovrebbe essere costruita insieme al suo allenatore, ruolo per ruolo. La Juve passa dalla logica del vinciamo la Coppa subito (Ronaldo) al talento da crescere (De Ligt), dall’allenatore con rosa ristretta a 7 centrocampisti per tre ruoli a 3 terzini per due ruoli. Tra tracotanza, errori strategici e persone fuori ruolo la Juve dei record rischia di rimetterci molti soldi per un’ossessione sbagliata. E Paratici è il suo profeta sbagliato.

