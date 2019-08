14 ago 2019 13:31

ETERNO DE ROSSI - VA IN GOL ALL'ESORDIO CON LA MAGLIA DEL BOCA JUNIOR CONTRO L'ALMAGRO, NEI SEDICESIMI DELLA COPA ARGENTINA - L'EX ROMANISTA È RIMASTO IN CAMPO 77 MINUTI MA APPENA E’ USCITO GLI AVVERSARI HANNO PRIMA PAREGGIATO PER POI HANNO VINTO AI RIGORI