18 giu 2024 18:41

EURO-CAOS! LA PARTITA D'ESORDIO DELL'ITALIA AGLI EUROPEI NELLO STADIO DEL BORUSSIA DORTMUND HA MOSTRATO TUTTI I LIMITI ORGANIZZATIVI DEL TORNEO - AL GOL DELL'ALBANIA, SONO VOLATI BICCHIERI DI BIRRA DAGLI SPALTI CONTRO I DIRIGENTI INTERNAZIONALI SEDUTI IN TRIBUNA AUTORITÀ - DURANTE L'INNO, ALCUNI TIFOSI ITALIANI HANNO FATTO IL SALUTO ROMANO, MA GLI STEWARD NON SONO INTERVENUTI PER FERMARLI - PROBLEMI ANCHE PER I GIOCATORI, TRA ZONA MISTA IRRAGGIUNGIBILE, PARCHEGGI SCOMODISSIMI E...