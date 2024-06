18 giu 2024 15:20

EURO-PUTINATE! - SUL WEB CIRCOLA UN VIDEO-BUFALA NEL QUALE SI SENTONO ALCUNI TIFOSI ROMENI CHE, DURANTE LA PARTITA CONTRO L'UCRAINA, INTONANO CORI DI SOSTEGNO PER VLADIMIR PUTIN - IL FILMATO HA SCATENATO L'INDIGNAZIONE DI MOLTISSIMI UTENTI, MA SI TRATTAVA DI UN CLAMOROSO FAKE - QUALCHE FURBETTO HA MONTATO LA CLIP IN MODO CHE SI SENTISSE SOLO LA FOLLA MENTRE SCANDIVA IL NOME DI "MAD VLAD" - IN REALTÀ, I TIFOSI DELLA ROMANIA STAVANO CANTANDO “PUTIN VAFFANCULO”!... - VIDEO