GLI EUROPEI RISVEGLIANO I BOLLORI DEGLI ITALIANI - DURANTE ITALIA-ALBANIA, IL SITO "ESCORT ADVISOR" REGISTRA UN CLAMOROSO +28% DI TRAFFICO, CON UN INCREMENTO DEL 5% DI RICERCHE PER SIGNORINE ALBANESI O DELL'EST EUROPA - L'AUMENTO PIÙ ALTO È STATO SEGNALATO SUBITO DOPO IL FISCHIO FINALE, COME CONFERMATO DA UNA "ACCOMPAGNATRICE": "DURANTE I MATCH IL TELEFONO TACE, MA DOPO NON TROVO PACE! ARRIVANO SUPER CARICHI SE HANNO VINTO, QUALCHE VOLTA INVECE DEVO CONSOLARLI"

Da "Escort Advisor"

italia albania 3

Escort Advisor, il primo sito di recensioni escort in Europa, ha analizzato i propri dati di traffico degli ultimi due fine settimana, tracciando un quadro interessante su come l’interesse per il calcio continui ad emozionare gli italiani, a differenza della sfera politica che perde punti percentuale, mentre una certezza rimane: le ricerche di professioniste del sesso a pagamento.

Gli utenti che hanno ricercato le escort su Escort Advisor durante la partita Italia – Albania del 15 giugno sono aumentati del 28% rispetto alla stessa ora di sabato 1° giugno.

escort (14)

Anche confrontando i dati delle ore 21 di sabato 8 giugno e sabato 15 giugno, emerge che gli utenti che hanno ricercato le professioniste su Escort Advisor durante la partita sono aumentati del 20% rispetto a quelli che lo hanno fatto durante l’affluenza alle urne.

I dati, quindi, confermano che gli italiani hanno cercato le escort più nel corso di Italia-Albania che nelle Elezioni Europee, nonostante l’affluenza alle urne per scegliere gli eurodeputati sia stata la più bassa mai registrata, il 49,69%.

italia albania

Ma cosa cercano gli Italiani su Escort Advisor? Usando i filtri basati sulle recensioni degli utenti, gli italiani cercano le professioniste principalmente per nazionalità, prezzo delle prestazioni e mappa che indica la vicinanza del luogo di ricevimento. Si può dire che rispetto alle settimane precedenti, ci sia stato un incremento di ricerche di nazionalità dell’est e albanese pari al 5%.

escort (22)

La tendenza online, testimoniata da Google Trends, invece dimostra che al primo posto tra le ricerche degli italiani c’è il calcio, seguito dalle Elezioni Europee e successivamente dalla ricerca di escort.

Ma quindi gli Italiani preferiscono le escort o il calcio? Il pallone vince sull’incontro hot, ma il dopo partita lascia spazio alla trasgressione, un po' per festeggiare o, in altri casi, per sopire la delusione, come si evince dai dati analizzati.

Lo conferma Martina, presente sul sito Escort Advisor, tifosa appassionata dell’Inter, che quando può è sempre presente sugli spalti: Durante i match importanti il telefono tace, ma dopo non trovo pace! Arrivano allegri e super carichi se hanno vinto, qualche volta invece devo consolarli ma vanno via soddisfatti.

GIANLUCA SCAMACCA

Seguirà anche tutti gli Europei 2024: Adoro il calcio fin da bambina, mi dà una carica di emozioni altissima. Sono pronta a festeggiare, anche per due giorni, se trovo il cliente all’altezza! Per me il giocatore più sexy della nazionale è il numero 9, l’attaccante Gianluca Scamacca.

escort (5)

Martina conclude raccontando che il suo giocatore del cuore in assoluto però è: Il mio capitano, Lautaro Martinez, trovo abbia una carica sensuale incredibile! - e di come ha festeggiato la vittoria dello scudetto - Una festa bellissima in piazza Duomo, poi con un mio cliente tifoso siamo andati a casa e abbiamo continuato a festeggiare per due giorni!

Le province in cui si è verificata la più alta domanda di escort durante la partita Italia – Albania sono Olbia, Frosinone e Agrigento. Le prime due rimangono ben salde ai primi posti anche per il weekend delle Elezioni.

italia albania 2 escort (19) escort (15) escort (13) escort (2) escort (29) escort (28) escort (12) escort (2) escort (32) escort (24) escort escort (23)