IL SASSOLONE STARACE NELLA TRATTATIVA SULLA RETE UNICA - L'AD ENEL NON SPOSA IL PIANO GUBITOSI: LUI VUOLE UN OPERATORE ALL' INGROSSO CHE SIA AUTONOMO, CHE CONTROLLI RETE PRIMARIA, RETE SECONDARIA (CHE DAI CABINET IN STRADA VA FINO AI CLIENTI FINALI) E ANCHE LA COSIDDETTA DORSALE, CHE ABBIA LE STESSE CONDIZIONI PER CHI VUOLE FARCI TRANSITARE SOPRA I DATI, E CHE NON SIA VERTICALMENTE INTEGRATO CON NESSUNO, TANTOMENO CON LA TIM