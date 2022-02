FACCIA DA GU - TUTTI PAZZI PER EILEEN GU, LA BELLISSIMA CAMPIONESSA DI SCI FREESTYLE CHE HA SCELTO DI GAREGGIARE A PECHINO CON LA CINA, RINUNCIANDO ALLA NAZIONALITÀ AMERICANA E FACENDO INCAZZARE GLI AMERICANI – NARA A SAN FRANCISCO DA PADRE AMERICANO E MADRE CINESE, NEL 2019 HA VINTO IL SUO PRIMO EVENTO DI COPPA DEL MONDO, POCO PRIMA DI OPTARE PER LA CITTADINANZA MATERNA...

Stefano Mancini per “La Stampa”

«Ho deciso di gareggiare per la Cina». Apriti cielo: l'universo social, almeno quello occidentale, non ha gradito che Eileen Gu, baby campionessa di freestyle, rinunciasse alla nazionalità americana ereditata dal padre e plasmata negli States per prendere quella cinese della mamma. Eileen, che per i suoi nuovi connazionali diventa Ailing, ha fatto il suo coming out nel giugno del 2019 all'età di 15 anni.

«È stata una scelta difficile - ha spiegato su Instagram -. Il mio obiettivo è quello di diventare una fonte di ispirazione per le migliaia di ragazzi e ragazze cinesi che si avvicinano a questa disciplina. Vorrei incoraggiare a praticare questo sport estremo che amo tanto». C'è chi ha capito e chi ha criticato. Pochi l'hanno presa bene. «Hai tradito il Paese che ti ha fatto crescere e diventare quello che sei», è stata l'accusa più comune. Trecentomila followers per una diciassettenne che scia sembrano tanti, ma alla descrizione base vanno aggiunti alcuni dettagli.

Primo, la bellezza. Non è un particolare da poco, ma ancora non basterebbe a giustificare la copertina di Vogue. Eileen ha in più uno stile che fa innamorare la sua generazione (e anche quella dei padri), vince negli sport che piacciono ai giovani (e a cui i Giochi Olimpici riservano sempre più spazio), è una testimonial naturale delle linee di abbigliamento per teenager. Soprattutto, è la grande favorita dei Giochi di Pechino 2022 nelle specialità halfpipe (il mezzo tubo molto utilizzato anche dallo skateboard) e slopestyle (l'uso di rampe o ostacoli per consentire acrobazie).

Niente a che vedere con lo sci tradizionale, i paletti, le porte, la velocità. Qui si vola. Quando decolla, Eileen sembra soggetta a una forza di gravità differente, che le permette di volteggiare in aria per un tempo che sembra non finire mai. Nata a San Francisco, Gu ha trovato comunque il tempo per prendere confidenza con la neve fin da quando aveva 3 anni. Nel 2019 ha vinto il suo primo evento di Coppa del Mondo, poco prima di optare per la cittadinanza materna.

Come concilia le due culture? «Quando sono in Cina sono cinese e parlo mandarino, quando sono in America sono americana e uso l'inglese». Una delle sue motivazioni è avvicinare popoli così diversi attraverso lo sport. Brava nello sport e brava a scuola: nel 2020 ha concluso due anni in uno per avere più tempo per la neve e la preparazione al grande evento.

«Credo che sia importante avere una vita completa, ed essere capaci di differenziarsi. Sono stata alla Paris Fashion Week nel 2019 e credo sia stata la più bella settimana della mia vita... senza offese per lo sci». A 17 anni cerca l'affermazione definitiva. Già la sua sola presenza è fonte di curiosità. Non porterà pubblico dal vivo, visto che l'Olimpiade è a porte chiuse, ma l'attendono gli spettatori in tv e soprattutto il popolo del web che impazzisce per le gallerie fotografiche che ne evidenziano il fisico da modella.

Le ultime sue uscite in pista sono state un trionfo. La reginetta del freestyle ha portato a casa tre medaglie conquistate negli X Games del 2021 ad Aspen, alla sua prima esperienza in questo genere di competizione. Qualcuno ancora la definisce rookie, novellina. A partire da oggi può diventare grande.

