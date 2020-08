CON IL FAIR PLAY FINANZIARIO ABBIAMO SCHERZATO - IL MANCHESTER CITY SAREBBE PRONTO AD OFFRIRE A MESSI 500 MILIONI DI EURO NETTI IN CINQUE ANNI. CI SAREBBE DI MEZZO ANCHE UN BONUS ULTERIORE DI ALTRI 250 MILIONI DI EURO IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI OBIETTIVI - PIANIFICATA ANCHE LA STRATEGIA DELLO SCEICCO PER AGGIRARE IL FAIR PLAY FINANZIARIO...

messi guardiola

Da una parte c'è una guerra che sembra appena cominciata, dall'altra un futuro dorato nel senso letterale del termine. La folle estate di Lionel Messi si arricchisce di un nuovo, pregiatissimi capitolo. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Sport, il Manchester City pur di concludere l'affare del secolo sarebbe disposto a ricoprire Lionel d'oro. Si parla di uno stipendio di 50 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni. Può bastare? Macché.

messi guardiola 2

Ci sarebbe di mezzo anche un bonus ulteriore di altri 250 milioni di euro in caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Roba da far tremare i polsi a chiunque, anche a chi come Messi in carriera di soldi non ne ha certamente guadagnati pochi. Il problema (e che problema) è che di mezzo c'è il Barcellona che non ha alcuna voglia per passare come lo zimbello di questa folle storia. Il City è stato chiaro con la Pulce: la trattativa riuscirà solo se il giocatore riuscirà a liberarsi a zero dai catalani.

bambino piange per messi

Ecco il modo in cui il City aggirerà il fair play finanziario

E il fair play finaziario? Vi starete chiedendo. Beh, quei furbacchioni degli sceicchi hanno già pianificato tutto. La scappatoia per aggirare i 'rigidi' paletti imoposti dalla Uefa è già pronta: Lionel giocherebbe - alle cifre che vi abbiamo riportato sopra - a Manchester solo per i primi tre anni. Gli ultimi due del contratto li passerebbe a New York City, nell'altro club dello sceicco Mansour bin Zayed Al-Nahyan. E il famoso bonus da 250 milioni di euro netti? Quello arriverebbe al momento del trasferimento in Mls. Un escamotage per posticipare il ricco bonifico ed evadere il controllo dell’Uefa.

pep guardiola

Il Manchester City sta già preparando la presentazione di Messi

La trattativa con i Citizens sarebbe in uno stato così avanzato che il club inglese avrebbe già contattato una casa di produzione cinematografica per cominciare a raccogliere immagini d'archivio di Messi per realizzare il video della presentazione del calciatore con la maglia del City. Pep Guardiola, che con Messi avrebbe già avuto un incontro segreto a Barcellona, è pronto a stappare la bottiglia di champagne.

