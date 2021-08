LA FAMIGLIA REALE SAUDITA METTE LE MANI SUL TEAM DI VALENTINO ROSSI – A FINE GIUGNO "IL DOTTORE" AVEVA ANNUNCIATO L’INGRESSO IN MOTOGP DELLA SUA SQUADRA “VR46” GRAZIE AL FINANZIAMENTO DELLA HOLDING DEL PRINCIPE REALE SAUDITA - IERI IL MEMBRO DELLA FAMIGLIA REALE HA RIVELATO ALCUNI DETTAGLI DELL’OPERAZIONE: “IL FINANZIAMENTO PER IL TEAM SARÀ DI 18 MILIONI DI DOLLARI A STAGIONE PER 5 ANNI” – IL PROGETTO DA UN MILIARDO DI EURO COMPRENDE L'ACQUISIZIONE DI ALCUNE AZIENDE ITALIANE DEL SETTORE AUTOMOTIVE...

Matteo Aglio per “la Stampa”

vr46 aramco

A fine giugno Valentino Rossi aveva annunciato l'ingresso in MotoGp con la sua squadra, la VR46, grazie al finanziamento di Tanal, holding del principe reale saudita Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin AbdulAziz Al Saud. In quella occasione era stato svelato anche lo sponsor principale, il colosso petrolifero Aramco. Nelle settimane seguenti, però, Aramco aveva negato qualsiasi coinvolgimento e non c'erano state più notizie provenienti dall'Arabia Saudita.

Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin AbdulAziz Al Saud

Ieri il membro della famiglia reale ha tenuto una conferenza con la stampa italiana rivelando alcuni dettagli dell'operazione: «Il finanziamento per il team sarà di 18 milioni di dollari a stagione per 5 anni e già la prossima settimana procederemo con il pagamento», ha assicurato. Per vedere tutto nero su bianco, però, bisognerà attendere ancora, fino a mercoledì «Quando ci sarà l'annuncio da parte del Governo», ha promesso il principe.

Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin AbdulAziz Al Saud

L'ingresso in MotoGp fa parte di un progetto sulla carta faraonico, che varrebbe un miliardo di euro e che comprende un parco a tema dedicato al motorsport, la creazione di una fabbrica di auto e moto, l'acquisizione di alcune aziende italiane del settore automotive e perfino del circuito di Modena. Non è finita, il principe vorrebbe anche comprare una scuderia di F1 e «Avere un Gran Premio di MotoGp in Arabia Saudita».

Valentino sarebbe il valore aggiunto, infatti aveva anche dichiarato il desiderio di vederlo correre ancora un anno nel nuovo team. La sua volontà è stata disattesa dopo l'annuncio del ritiro del Dottore «Ma potrà partecipare alle corse in auto e avremo tanto di cui parlare con lui», ha puntualizzato. Non resta che attendere meno di una settimana e scoprire i dettagli, poi il team di Rossi diventerà realtà, come in una favola delle Mille e una Notte.

TEAM VR46 TEAM VR46 francesca sofia novello e valentino rossi aspettano una bambina 2 Valentino Rossi 2 lewis hamilton e valentino rossi valentino rossi Valentino Rossi valentino rossi TEAM VR46