FAMOLI GIOCA' I PISCHELLI D'ITALIA - SPALLETTI STA PROVANDO A RINGIOVANIRE LA ROSA DELLA NAZIONALE - OLTRE A PISILLI E MALDINI (GIÀ CONVOCATI), IL C.T. HA ELENCATO I NUOVI "TALENTINI" CHE POTREBBERO AVERE UNA CHANCE IN AZZURRO NEI PROSSIMI IMPEGNI: "BALDANZI È FORSE IL PIÙ PRONTO, GNONTO IN NAZIONALE C’È GIÀ STATO. CASADEI PUÒ DIVENTARE PRONTO IN POCO TEMPO" - TRA GLI ALTRI MESSI NEL MIRINO DI "LUCIANONE" CI SONO ANCHE…

https://www.repubblica.it/sport/calcio/nazionale/2024/10/16/news/spalletti_giovani_maldini_baldanzi_fabbian-423557507/

Estratto dell'articolo di Enrico Currò per "la Repubblica"

luciano spalletti niccolo pisilli

Baldanzi, Casadei, Fabbian, Fazzini, Bove, Ndour, Prati. E prima di loro Pisilli. E naturalmente Maldini. Spalletti non si fa pregare, quando viene chiamato a fare i nomi dei talentini, come li chiama lui, «che premono» alle spalle degli attuali titolari e puntano a un posto al Mondiale, tra due anni in America.

Il trascinatore del gruppo è Daniel Maldini […] Quando lunedì sera a Udine ha debuttato in Nazionale, a un quarto d’ora dalla fine di Italia-Israele, […] non solo ha inventato subito l’imbucata d’autore che ha spedito Udogie all’assist per il 4-1 di Di Lorenzo, ma ha confermato il dato che più interessa a Spalletti: la crescente concorrenza interna, che stimola l’orgoglio, la concentrazione e impone di tenersi al passo con gli altri.

daniel maldini

In soli due mesi, nelle prime quattro partite della Nations League, la squadra del mediocre Europeo ha lasciato spazio a un gruppo che ha fondate speranze di potersi presentare al Mondiale americano del 2026. E con una rosa così ringiovanita e competitiva da rendere complicate le scelte del ct. «La strada è quella giusta», ammette Spalletti, «però ci sono i talentini».

tommaso baldanzi

Li ha elencati volentieri gli aspiranti al viaggio intercontinentale, tutti in coda con Maldini e col romanista Pisilli, i debuttanti di ottobre, dietro ai titolari e a chi, come Chiesa e Zaccagni, è chiamato a recuperare posizioni: «Ad esempio Baldanzi, Casadei, Fabbian». Il mese scorso aveva citato Fazzini. […]

italia irlanda under 21

Ieri pomeriggio la vetrina è stata tutta dell’Under 21 di Nunziata, che ha fatto un po’ di fatica a qualificarsi per la fase finale dell’Europeo, pareggiando a Trieste con l’Irlanda (1-0 di Casadei su assist di Gnonto, che poi ha sbagliato un rigore, e gol degli irlandesi, che hanno messo apprensione al reattivo portiere Desplanches). Ma Spalletti, in tribuna, ha dato presto le pagelle: «Baldanzi è forse il più pronto, Gnonto in Nazionale c’è già stato. Casadei, dopo un periodo in cui giocava poco, ha preso il ritmo fisico: può diventare pronto in poco tempo, ha tenuto in panchina due come Fabbian e Bove ed è il segno che Ndour, Prati e gli altri possono fare parte della Nazionale A». […]

giovanni fabbian

La lista potrebbe proseguire, perché Savona, terzino destro lanciato da Thiago Motta nella Juventus, non si è spaventato della responsabilità. Kayode, suo collega di ruolo, ha già retto la scena nella Fioretina.

Koleosho, attaccante italo-americano, è approdato al Burnley in Inghilterra e da lì prova a farsi notare da Spalletti, come l’esterno Palestra nell’Atalanta. Poi ci sono le migliori reclute delle altre Under: il portiere Martinelli (Fiorentina), il 16enne Natali (Bayer, dopo il Barcellona) e il fantasista Pafundi, intuizione di Mancini oggi a caccia di visibilità in Svizzera, nel Losanna.

federico coletta

Nella classifica dei sessanta più forti 17enni al mondo del Guardian, guidata da Yamal, oltre al trequartista del River Plate Mastantuono, argentino adocchiato dal Real Madrid anche per via del prezioso passaporto italiano, compaiono infine due italiani con passaporto unico: Liberali, centrocampista offensivo del Milan, e Coletta, mezzala-trequartista della Roma con propensione al gol. Se sono talentini, fioriranno.

ARTICOLI CORRELATI

mattia liberali Nicolò Savona sebastiano desplanches FRANCO MASTANTUONO simone pafundi simone pafundi luca lipani luca koleosho wilfred gnonto cher ndour kayode cesare casadei niccolo pisilli