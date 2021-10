FAR WEST ALL’OLIMPICO: NON SOLO LA MAXI RISSA DOPO IL CONTESTATISSIMO GOL DI FELIPE ANDERSON, CI SONO STATI ANCHE BUUU RAZZISTI ALL’INTERISTA DUMFRIES. IL TIFOSO BIANCOCELESTE È STATO RIPRESO DAGLI SPALTI IN DIRETTA DALLE TELECAMERE DI DAZN (VIDEO)- IL GESTACCIO DI MILINKOVIC DOPO IL TERZO GOL (RIVOLTO ALLA PANCHINA DELL’INTER?) – L’ASSURDA ESPULSIONE DI LUIZ FELIPE PER UNO SFOTTO’ NON CAPITO ALL’AMICO CORREA – FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

Riceviamo e condividiamo subito la segnalazione di @IamAnthonyBorg (e già comunque documentata sulla piattaforma). Non può succedere, non deve succedere.#BUU #LazioInter pic.twitter.com/USijdJGgJU — L'Orologio Podcast (@TheOrologio) October 16, 2021

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Da gazzetta.it

nepi e vezzali foto mezzelani gmt036

Durante Lazio-Inter, segnata da una serie di proteste e risse per il fallo non fischiato su Dimarco da cui poi è scaturito il vantaggio biancoceleste, si è verificato un nuovo caso di razzismo che ha coinvolto un tifoso biancoceleste presente sugli spalti dell'Olimpico.

Durante la partita Lazio-Inter, il giocatore nerazzurro Denzel Dumfries è stato preso di mira da un tifoso; che gli ha rivolto contro dei versi razzisti. Le telecamere di Dazn lo hanno però catturato nel momento in cui faceva il verso della scimmia all'indirizzo del giocatore olandese: ecco le immagini

DAZN— Le telecamere di Dazn hanno mandato in onda durante il match le immagini di una persona che dagli spalti rivolgeva insulti razzisti al giocatore interista, urlando "buuuu". Nel video si può notare anche l’olandese dell’Inter reagire con inequivocabili gesti delle braccia, come dire: "Li state sentendo anche voi, vero?".

inter foto mezzelani gmt058

LAZIO-INTER, I NERVI RIMANGONO TESI: IL GESTACCIO DI MILINKOVIC-SAVIC

Da gianlucadimarzio.com

Dopo la rissa, l'esultanza di Milinkovic-Savic per il 3-1 Lazio farà sicuramente discutere. Gli animi sono infuocati all'Olimpico. Il serbo dopo lo stacco di testa è corso verso la bandierina e ha fatto un gesto certamente poco nobile. Un modo magari per stemperare la tensione di una partita che stava mettendo a dura prova gli animi delle due squadre.

rissa lazio inter foto mezzelani gmt055

Il gesto rimane inequivocabile e non ha di certo bisogno di traduzioni. Il dubbio piuttosto è a chi fosse rivolto, perché lo sguardo di Milinkovic-Savic sembrava andare proprio verso la panchina dell'Inter.

