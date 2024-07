FAR WEST A BORDO VASCA! ALLA "CANOTTIERI MILANO" SI SCATENA UN PARAPIGLIA ALLA PARTITA DI PALLANUOTO DEGLI UNDER 16: L’ALLENATORE 72ENNE DELLA "ANDREA DORIA" DI GENOVA AL TERMINE DEL MATCH PERSO MALE DALLA SUA SQUADRA ALZA LA VOCE CONTRO IL VICE E POI COLPISCE AL VOLTO CON UN CEFFONE LA MAMMA DI UN RAGAZZINO – L’INTERVENTO DEGLI ALTRI GENITORI EVITA IL PEGGIO - ORA LA DONNA, ENTRO 90 GIORNI, AVRÀ TEMPO PER PRESENTARE UN’EVENTUALE DENUNCIA….

Matteo Castagnoli per https://milano.corriere.it/ - Estratti

«È stato lui, l’allenatore della squadra di mio figlio. Mi ha colpita in faccia». Il ceffone vola alla fine della partita di pallanuoto. Dopo i rimproveri e le discussioni per la sconfitta. All’inizio tra il mister e il suo vice, poi con la squadra e alla fine con i genitori.

Con una mamma di uno dei «suoi» ragazzi, in particolare. È lei che vede la mano dell’allenatore, un 72enne italiano, alzarsi e centrarla in pieno volto. Dalle vasche della storica Canottieri Milano sono appena usciti i giovanissimi atleti della Andrea Doria di Genova. Categoria Under 16.

Sabato e domenica c’era la due giorni per le semifinali nazionali Allievi B. E proprio nel pomeriggio di domenica, in acqua i liguri sfidano il Rari Nantes Trento. Tutti in trasferta sull’Alzaia Naviglio Grande, a casa della Canottieri che con le sue giovanili partecipa al torneo.

Dopo un’oretta di partita, il match finisce. Risultato schiacciante in favore dei trentini che alla fine dei quattro tempi battono gli avversari 13 a 3. Nulla da fare. Risultato netto.

Che scatena la rabbia dell’allenatore della Doria, un nome noto nell’ambiente della pallanuoto e che non sarebbe nuovo a reazioni come quella a cui domenica si sono trovati di fronte gli spettatori. Triplice fischio, e i ragazzi vanno verso gli spogliatoi, l’acqua è già calma ma fuori dalle vasche il clima s’accende all’improvviso. Il mister dei liguri alza la voce. Prima contro il suo vice, poi è il turno dei giovani atleti. Screzi, modi bruschi, forse troppo. I genitori assistono dagli spalti. Finché qualcuno scende. S’avvicina al coach, forse per calmarlo.

L’incontro «ravvicinato» sarebbe avvenuto nello spazio che dalle vasche porta all’uscita. Ma ecco la reazione: l’allenatore colpisce in faccia la mamma, 49 anni, di uno dei ragazzi della sua squadra. Nasce un parapiglia, con altri genitori che si inseriscono per dividere i due e mettere fine al momento di tensione.

(...) Alla Canottieri, in codice giallo, arrivano anche i soccorsi sanitari del 118 con un’ambulanza ma la donna non sarà portata in ospedale. Il colpo non aveva lasciato segni evidenti. La mamma rientra a Genova, come tutta la squadra. Ora la 49enne, entro 90 giorni, avrà tempo per presentare un’eventuale denuncia.