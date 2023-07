25 lug 2023 19:55

FARA' IL PARTO IN ACQUA? COME DAGO-DIXIT, FEDERICA PELLEGRINI È INCINTA – IL SETTIMANALE “CHI” CONFERMA LA NOTIZIA ANTICIPATA DA QUESTO DISGRAZIATO SITO E PUBBLICA LE FOTO DELLA “DIVINA”, TRA LE ONDE DI SABAUDIA, CON UNA PANCETTA CHE ORMAI NON SI PUÒ PIÙ NASCONDERE – ALLA SOGLIA DEI 35 ANNI, L'EX CAMPIONESSA PUÒ CORONARE IL SOGNO DI ALLARGARE LA FAMIGLIA, DOPO IL MATRIMONIO CON MATTEO GIUNTA…