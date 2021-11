FARDELLI D'ITALIA - LE INCERTEZZE DI DONNARUMMA, I PASSAGGI A VUOTO DI BARELLA, LE DELUDENTI RISPOSTE DI CHIESA E INSIGNE - "CORRIERE": "MANCINI DOVRÀ LAVORARE SULL'UNITÀ DEL GRUPPO CHE ERA LA NOSTRA FORZA E ADESSO È DIVENTATO LA NOSTRA DEBOLEZZA. NON SONO SFUGGITI CERTI BATTIBECCHI TRA I GIOCATORI E QUALCHE COMPRENSIBILE MA INOPPORTUNO SCATTO DI NERVOSISMO…"

Estratto dell'articolo di Alessandro Bocci per il "Corriere della Sera"

[…] Tocca a Mancini, il protagonista del rinascimento azzurro, capire i mali della sua involuta creatura che in quattro mesi si è dissolta. Jorginho, tra i peggiori anche al Windsor Park, è il simbolo della discesa verticale: spento, vuoto, scarico. I leader hanno tradito: le incertezze di Donnarumma, i passaggi a vuoto di Barella che nell'Inter è sempre tra i migliori, le deludenti risposte di Chiesa e Insigne.

La riconoscenza verso gli eroi di Wembley può avere condizionato gli ultimi mesi del c.t., ma l'allenatore azzurro non ha intenzione di cambiare strada. […] per uscire indenne dalla doppia trappola dei playoff Mancio dovrà capire i motivi del crollo. L'Italia, nel momento della verità, è mancata sul piano della personalità. All'Europeo, senza nulla da perdere e sulle ali dell'entusiasmo, volava. Quando è ripartita, con gli occhi puntati addosso, si è sbriciolata e di fronte al rischio di perdere il Mondiale è andata nel panico.

La frase carpita a Immobile è la perfetta fotografia del momento e di cosa ci aspetta: «Ora è complicata anche perché abbiamo l'ansia del 2017...». Inoltre, Mancini dovrà lavorare sull'unità del gruppo che era la nostra forza e adesso è diventato la nostra debolezza. Non sono sfuggiti certi battibecchi tra i giocatori e qualche comprensibile ma inopportuno scatto di nervosismo. Siamo con le spalle al muro. […]terrà le porte aperte a chi saprà mettersi in luce attraverso il campionato, ma senza farsi illusioni: ormai ha scandagliato in lungo e in largo la serie A in cui gli eleggibili per la maglia azzurra sono meno del 40 per cento. […]

