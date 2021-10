FAST & FURY! - CAZZOTTI MAI VISTI! UNO DEGLI INCONTRI DI BOXE PIÙ BRUTALI, SELVAGGI E BELLI DEGLI ULTIMI ANNI. NELLA TERZA SFIDA TRA FURY E WILDER, L'INGLESE VINCE ALL’UNDICESIMO ROUND PER KO TECNICO E SI CONFERMA CAMPIONE WBC DEI PESI MASSIMI - FURY HA ANCHE RISCHIATO GROSSO ANDANDO DUE VOLTE AL TAPPETO NEL QUARTO ROUND - VIDEO!

Da gazzetta.it

tyson fury 4

“Un combattimento favoloso, meglio di qualsiasi altra trilogia nella storia dello sport”, dice alla fine del match Tyson Fury, ancora campione del mondo dei pesi massimi WBC dopo aver messo k.o. all’undicesimo round il suo sfidante Deontay Wilder. E in effetti è stato un incontro davvero vibrante quello di Las Vegas, in cui Fury è riuscito a logorare alla lunga Wilder con un volume di colpi ben maggiore ma ha anche rischiato grosso andando due volte al tappeto nel quarto round.

tyson fury 4

Poi l’inglese ha capito come continuare, e ha cominciato a tenersi più distante dal tremendo destro del pugile dell’Alabama senza però mai rinunciare all’iniziativa. E i colpi Wilder li ha sentiti tutti, mostrando comunque reattività e gran cuore nel fronteggiare il campione che dominava. Il destro che ha chiuso la contesa è stato come una firma di certificazione in calce alla trilogia, come lo stesso Fury ha ammesso: “Wilder è un duro. Ho sempre detto che io sono il migliore al mondo e lui il secondo”.

Si chiude così una delle rivalità più accese della boxe professionistica recente. Il primo combattimento tra i due nel 2018, un contestatissimo pari dove comunque Fury pareva aver vinto la gran maggioranza dei round nonostante fosse finito al tappeto. Poi nel 2020 ancora Fury dominante, e infatti chiuse il match alla settima ripresa. Ora il suo record è di 31 vittorie in 32 incontri.

fury wilder tyson fury 4