L'atto conclusivo dei Mondiali 2022 in Qatar sarà l'evento dell'anno. Argentina-Francia, la finale tanto attesa all'interno di uno dei eventi più controversi della storia del calcio. Dai fattori politici a quelli ambientali, comunque vada, a Doha abbiamo assistito a qualcosa di inusuale. Strano sarà anche vivere una finalissima per il titolo a ridosso del Natale.

Le due finaliste chiuderanno la kermesse internazionale sperando di poter alzare in alto quel trofeo che per la Seleccion è atteso da tanto, troppo tempo, mentre per i transaplini sarebbe un incredibile rewind dell'edizione 2018 in cui furono proprio i ragazzi di Deschamps a trionfare. Servirà forza, coraggio e anche un pizzico di cattiveria agonistica per vincere questa partita.

Una gara che in Italia vivremo grazie alla diretta tv offerta dalla Rai. La TV di stato ha trasmesso in esclusiva i Mondiali in Italia e chiuderà quest'avventura con la copertura della finalissima. Nel team allestito per la competizione iridata è risaltata la personalità di Lele Adani, uno dei grandi protagonisti di questi Mondiali, diventato cantore dell'Argentina e delle prodezze di Messi al punto da conquistare una certa popolarità anche in Sudamerica. In tanti sui social hanno chiesto che fosse proprio lui in cabina di commento anche per l'atto finale di questi Mondiali. La scelta della Rai, invece, andrà in un'altra direzione.

Per le ultime quattro partite dei Mondiali 2022 (compresa quindi la finale per il 3° e 4° posto) la Rai ha scelto di utilizzare le due coppie principali di telecronisti, vale a dire Rimedio-Di Gennaro e Bizzotto-Adani. Qualcuno aveva sperato che la rivelazione delle telecronache in questo torneo, Andrea Stramaccioni, potesse trovare spazio anche in una delle semifinali, ma l’ex tecnico di Inter e Udinese è stato utilizzato solamente negli studi pre e post-partita.

Per la telecronaca della finale, dunque, andrà fatta una scelta tra le due coppie di punta. Una decisione che in Rai considerano già cosa fatta. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro i telecronisti di Argentina-Francia, finale dei Mondiali 2022 in programma domenica 18 dicembre alle ore 16. Bizzotto e Adani saranno invece impegnati sabato (sempre alle 16) per la finalina tra Croazia e Marocco.

Una scelta per certi versi scontata, in termini di gerarchie, che ha resistito anche all'enorme popolarità e riscontro mediatico che le telecronache di Adani hanno raccolto nel corso di questi Mondiali. Alberto Rimedio, con il fedele Di Gennaro al commento tecnico, è il telecronista principale del roster Rai, voce della Nazionale e degli eventi calcistici principali trasmessi dalla TV di stato. La coppia avrebbe dovuto commentare anche la finale degli scorsi Europei se non fosse stato per il Covid: a distanza di poco più di un anno, i due saranno ripagati con la telecronaca della finale dei Mondiali.

Un atto dovuto, quindi, la designazione della coppia Rimedio-Di Gennaro per la finalissima. Con buona pace di Lele Adani, che avrà sicuramente nuove occasioni per commentare sfide di alto livello. Si interrompe a cinque la striscia di partite dell'Argentina commentate dall'ex calciatore di Brescia, Inter e Fiorentina, tutte vinte dall'Albiceleste. L'unico incontro giocato da Messi e compagni che non è stato accompagnato dalla voce di Adani risale al match d'esordio contro l'Arabia Saudita, la sola sconfitta di questi Mondiali per l'Argentina. Una coincidenza che in vista della finale potrebbe suonare come un cattivo presagio.

