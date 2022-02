14 feb 2022 17:36

FEBBRAIO È IL MESE DELL’AMORE… PER IL CALCIO! – MARTEDÌ RICOMINCIA LA CHAMPIONS, CON LA SFIDA STELLARE PSG-REAL MADRID (E SPORTING LISBONA-MANCHESTER CITY), PRIMA DELLA PARTITA TRA INTER E LIVERPOOL AD ANFIELD – NELLA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA CI SARANNO TANTI VOLTI NUOVI, DOPO CHE LE SQUADRE SI SONO RAFFORZATE NEL MERCATO DI GENNAIO: JURGEN KLOPP HA PRESO L’ESTERNO LUIS DIAZ DAL PORTO PER 60 MILIONI, MA ANCHE LE ITALIANE AVRANNO QUALCHE ARMA IN PIÙ PER PROVARE AD ALZARE LA VOCE IN EUROPA – LE UNICHE A NON AVER TOCCATO LA ROSA SONO PROPRIO LE “BIG”…