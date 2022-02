UNA FEDE GIGANTE: DOPO IL BRONZO DI 4 ANNI FA A PYEONGCHANG FEDERICA BRIGNONE È ANCORA SUL PODIO OLIMPICO: HA CONQUISTATO LA MEDAGLIA D'ARGENTO NEL GIGANTE A 31 ANNI E 208 GIORNI CENTRANDO UN RECORD. ECCO QUALE – “SE CI PENSO È INCREDIBILE PERCHÉ SONO VENUTA QUI SENZA ESSERE MAI SALITA IN QUESTA STAGIONE SUL PODIO IN SLALOM GIGANTE. MENTRE ASPETTAVO LA SECONDA MANCHE MI SONO DETTA…” - VIDEO

Sempre gigante: dopo il bronzo di 4 anni fa a PyeongChang Federica Brignone è ancora sul podio olimpico. Con una gara da applausi Fede si è migliorata dopo il terzo posto della prima manche ed è d'argento, battuta solo da Sara Hector, la svedese che quest'anno sta dominando la specialità. Sul podio sale anche Lara Gut, che con il miglior tempo della seconda manche ha rimontato dall'ottavo posto. A 31 anni e 208 giorni Federica Brignone è diventata la più vecchia della storia a vincere una medaglia nel gigante olimpico.

"Se ci penso è incredibile perché sono venuta qui senza essere salita in questa stagione sul podio in slalom gigante": sono le parole di una raggiante federica Brignone dopo l'argento in gigante. "Oggi ero davvero molto concentrata, ho aspettato come non mai la seconda manche e mentre aspettavo mi sono detta: oh mio Dio, è così lungo. Sapevo che dovevo solo sciare e pensare alla mia sciata, quando sono arrivata al cancelletto dentro di me ho detto: alla fine è solo una gara di sci".

Alla domanda, cosa significa questa seconda medaglia olimpica, la sciatrice azzurra ha risposto, "molto, quattro anni fa ero terza e avevo sempre detto che se fossi tornata con una medaglia sarebbe stato un grande sogno: conquistarla alla prima gara è fantastico".

La gara è rimasta ferma a lungo per l'infortunio della statunitense Nina O'Brien, sesta dopo la prima manche e caduta malamente a due porte dal traguardo.

