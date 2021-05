UNA FEDE D’ARGENTO! “MAMMA, SONO ANCORA VIVA" – LA PELLEGRINI SECONDA NEI 200 STILE LIBERO AGLI EUROPEI SI CONFERMA UN FENOMENO DI LONGEVITA’ SPORTIVA - NON DOMATA, NON SFINITA, NON SODDISFATTA, NON APPAGATA. VIVA. GIRA AD ALTI LIVELLI DA QUASI 20 ANNI. SI È CONFUSA, MA MAI ARRESA E ORA, A 32 ANNI, SA DI AVERE ANCORA UN SOLO COLPO IN CANNA PER GRAFFIARE GLI ULTIMI GIOCHI… - VIDEO

https://video.corriere.it/sport/mamma-sono-ancora-viva-federica-pellegrini-distrutta-l-argento-europeo/41852384-b995-11eb-9c80-c1fe6e22b062

Giulia Zonca per “La Stampa”

federica pellegrini 2

Siamo vivi e così ci sentiamo: proprio come Federica Pellegrini che esce dall' acqua, il suo elemento naturale, provata, medagliata, non vincente, ma determinata a esserlo di nuovo e fa dell' ironia: «Ciao mamma, sono viva». Con l' aria, ancora una volta molto italiana, di chi ha infinite risorse, diverse paure e legittime ambizioni.

Non domata, non sfinita, non soddisfatta, non appagata, viva. Un argento Europeo nei 200 stile libero dall' alto della sua carriera può anche sembrare scontato, ma quel che c' è di straordinario in quest' atleta è che non è seriale. Gira ad alti livelli da quasi 20 anni, si è presa ogni titolo in ogni contesto e riesce ogni volta a travolgere le aspettative.

federica pellegrini 2

Ha firmato successi mozzafiato e ha lasciato per strada conquiste facili, ha sfoderato record inaspettati, ha optato per l' inseguimento quando era la migliore e si è piazzata in testa dalla prima vasca quando doveva rincorrere.

È talento puro raddoppiato dalla forza di volontà e per questo porta l' azzurro alla perfezione.

Ci rappresenta. Lo fanno magnificamente diversi altri sportivi capaci di trainare, di sprigionare energia, di compattare le forze, ma Pellegrini ha il dono di fotografarci. Così, proprio nel momento in cui siamo.

federica pellegrini 18

Baldanzosi e fiduciosi nel 2008, quando lei ha vinto l' oro olimpico e noi ancora non sapevamo che la crisi di liquidità era solo l' inizio della grande recessione. Lei ha buttato il podio nei 400 stile libero che dominava e si è arrampicata sul gradino più alto dei 200. Ripresa, uscita dall' incubo con una prestazione gigante. E noi animati dallo stesso sentimento.

Nel 2009 ospitiamo il G8 per dimostrare che non ci facciamo abbattere neanche dai terremoti, compriamo Beckham, organizziamo i Mondiali di nuoto in un' estate romana che sembra perfetta e che lei segna con ogni primato possibile, ubriachi di Italia. E via così, una bracciata dopo l' altra.

federica pellegrini 2

Si è confusa, ma mai arresa e ora, a 32 anni, sa di avere ancora un solo colpo in canna per un grande risultato e non lo vuole certo usare in un Europeo dove pure si lancia in rimonta dietro all' ennesima impresa. Per uscirne viva, non sicura ma viva. Non sa se questa prova generale basterà per graffiare gli ultimi Giochi, sa solo di non aver finito. E noi aspettiamo la prossima foto per guardarci in faccia.

federica pellegrini matteo giunta federica pellegrini federica pellegrini federica pellegrini in versione alessia marcuzzi