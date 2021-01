26 gen 2021 18:29

LA FEDERCALCIO FA UN REGALINO A BUFFON: IL PORTIERE DELLA JUVE, CHE GIOVEDÌ COMPIE 43 ANNI SUONATI, È STATO DEFERITO PER LA BESTEMMIA CONTRO IL PARMA DEL 19 DICEMBRE - LA FRASE ERA STATA COPERTA DA UN ALTRO COMMENTO E QUINDI IL GIUDICE SPORTIVO NON ERA INTERVENUTO COME INVECE AVEVA FATTO CON CRISTANTE DELLA ROMA, SQUALIFICATO...