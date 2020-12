DAGONEWS

E ora anche Gigi Buffon farà la fine di Bryan Cristante? Complice l'assenza del pubblico, durante i minuti finali della partita contro il Parma si è sentito distintamente come il portierone della Juventus si è rivolto a Manolo Portanova, giovane centrocampista bianconero appena entrato in campo - e figlio d'arte, suo padre Daniele giocò come difensore centrale in A a Bologna e Siena, tra le altre -: "Porta, mi interessa che ti vedo correre e stare lì Dio C**e a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o".

Non più tardi della domenica prima, il 13 dicembre, anche il giocatore della Roma Cristante fu pizzicato a bestemmiare, dopo aver realizzato un autogol (non determinante ai fini del risultato) sul campo del Bologna.

portanova contro il parma

E a causa di quella "espressione blasfema", come riportato nelle motivazioni del giudice sportivo, è stato squalificato per una giornata. Stesso destino ora toccherà a Gigione, che il vizietto della "saracca" lo ha sempre avuto?

