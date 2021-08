FEDERICA PELLEGRINI ORA DOVRA’ IMPARARE BENE L’INGLESE: È STATA ELETTA NELLA COMMISSIONE ATLETI DEL CIO - SOLO GASOL E LA WLOSZCZOWSKA HANNO RICEVUTO PIÙ VOTI – “LA DIVINA” RESTERÀ IN CARICA FINO AI GIOCHI DI LOS ANGELES 2028, ENTRA NELLA GIUNTA E NEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI E POTRÀ VOTARE ANCHE IL PROSSIMO CAPO DELLO SPORT ITALIANO – “IL PRIMO IMPEGNO LA LOTTA AL DOPING. ORA DOVRO’…” - VIDEO

Stefano Arcobelli per gazzetta.it

Grande successo politico per l’Italia: Federica Pellegrini è stata la terza atleta più votata per l’elezione a commissione atleti del Cio. Fede ha ricevuto 1658 voti, il più votato è stato il cestista spagnolo Pau Gasol con 1888 voti. Al secondo posto Maya Martina Wloszczowska (Polonia, ciclismo), al quarto il fiorettista nipponico Ota.

FINO AL 2028

Federica resterà in carica fino ai Giochi di Los Angeles 2028, l’ultima italiana era stata Manuela Di Centa fino al 2010. Non ce l’avevano fatta in passato campioni come Antonio Rossi, Pietro Piller Cottrer, Alessandra Sensini e Armin Zoeggeler. Federica, dopo la quinta Olimpiade si assicura così la partecipazione alle prossime due Olimpiadi, entra nella Giunta e nel Consiglio nazionale del Coni e potrà votare anche il prossimo capo dello sport italiano.

Fede ha battuto la concorrenza della forte nuotatrice australiana Cate Campbell. “La lotta al doping il primo passo, sono orgogliosa di questa elezione”, le sue prime parole. Domani Fede compirà 33 anni. Domenica giurerà in occasione della sessione del Cio.

