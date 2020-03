11 mar 2020 15:30

FERMATE LE COPPE! DOPO SIVIGLIA-ROMA, RINVIATA ANCHE INTER-GETAFE – IL CLUB SPAGNOLO AVEVA DETTO: "A MILANO NON ANDIAMO. SI RINVII E SI GIOCHI ALTROVE" - MA INTANTO L’INTER È AD APPIANO PER ALLENARSI- ANCHE LA LIGA VERSO LA SOSPENSIONE. E IN PREMIER RINVIATA CITY-ARSENAL