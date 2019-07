FERMI TUTTI: ANCHE WANDA NARA DIVENTA UN’AMICA DI MARIA? LA MOGLIE DI MAURO ICARDI A ROMA PER UN PROVINO PER LA PROSSIMA EDIZIONE DI “AMICI VIP” CHE SARÀ PROBABILMENTE CONDOTTO DA MICHELLE HUNZIKER – LADY ICARDI INTANTO STA RIFLETTENDO SULLA PROPOSTA CHE 'TIKI TAKA', IL PROGRAMMA DI PARDO, LE HA FATTO PER CONFERMARLA COME OPINIONISTA OGNI DOMENICA SERA...

Andrea Ramazzotti per www.corrieredellosport.it

Da “Tiki Taka” a... “Amici Vip”. Wanda Nara sta riflettendo sulla proposta che il programma di Pierluigi Pardo gli ha fatto per confermarla come opinionista ogni domenica sera, ma intanto ha sfruttato la sua tre giorni romana anche per fare un provino per “Fascino”, l’agenzia di Maria De Filippi.

La show girl argentina è tra le possibili partecipanti alla prossima edizione di “Amici Vip” che inizierà a settembre e la cui conduzione sarà probabilmente affidata a Michelle Hunziker. Se farà parte della nuova versione del famoso talent, rimarrà comunque sugli schermi di Mediaset indipendentemente dalla conferma o meno a “Tiki Taka”.

A Roma in questi giorni è stata pure protagonista di uno shooting fotografico per la sua Wanda Nara Collection, dedicata ai cosmetici, e la prossima settimana, dopo che Icardi sarà partito per la Cina, si trasferirà insieme ai figli a Ibiza. Quella sarà l’occasione per trascorrere qualche altro giorno di vacanza, ma sempre con il telefonino acceso perché la trattativa per il passaggio di Mauro Icardi alla Juventus potrebbe accendersi all’improvviso. L’isola spagnola già la scorsa settimana è stata al centro di un incontro tra Wanda e il ds Paratici che però le parti smentiscono.

