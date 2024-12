FERMI TUTTI! I FRIEDKIN SI RICORDANO DI ESSERE PROPRIETARI DELLA ROMA! QUEL BAMBACIONE DI RYAN FRIEDKIN , VICEPRESIDENTE DELLA SOCIETA' GIALLOROSSA, STAMATTINA E’ ARRIVATO A TRIGORIA: HA INCONTRATO RANIERI E I GIOCATORI E DOMANI SARÀ ALLO STADIO (DOVE TIRA ARIA DI CONTESTAZIONE NEI RIGUARDI DEI TEXANI) - LA ROMA CONTINUA A NON AVERE UN AMMINISTRATORE DELEGATO…

Chiara Zucchelli per corrieredellosport.it

In un momento chiave della stagione della Roma ("Dicembre ci dirà chi siamo", ha detto ieri Ranieri in conferenza stampa) i Friedkin fanno sentire concretamente la loro presenza. Ryan Friedkin, vice presidente del club, è infatti a Roma e da stamattina a Trigoria. È con la squadra, ha incontrato allenatore e giocatori e domani sarà allo stadio per la sfida con il Lecce. Accompagnerà la squadra e non sarà una presenza isolata: in questi giorni farà anche riunioni interne di strategie con il management.

Ryan Friedkin a Roma, domani all'Olimpico per il Lecce

Un segnale importante, quello di Ryan Friedkin: in attesa di capire quando arriverà il nuovo Ceo - e chi sarà - e in attesa di vedere i risultati che la società si aspetta dopo tre partite molto complicate, avere il vice presidente a Trigoria può essere una buona notizia per tutti. E smentisce anche le voci secondo le quali la proprietà non sarebbe più andata allo stadio per timori di contestazione: domani all'Olimpico Ryan Friedkin ci sarà.

