FERMI TUTTI! L’AGGRESSIONE A SPRANGATE ALLA GIOCATRICE DEL PSG KHEIRA HAMRAOUI RESTA UN MISTERO. ORA SPUNTA L’EX AMANTE STALKER DELLA 31ENNE CHE HA FATTO TELEFONATE DI MINACCE A LEI E A TRE COMPAGNE DEL PSG. NEL FRATTEMPO E’ STATA RILASCIATA LA COMPAGNA-RIVALE AMINATA DIALLO, SOSPETTATA DI ESSERE LA MANDANTE DEL PESTAGGIO - GLI INDIZI CONTRO DI LEI NON SONO SUFFICIENTI. LA POLIZIA INDAGA ANCHE SU UN’ALTRA DONNA CHE AVEVA AVUTO CONTATTI TELEFONICI RECENTI CON LA GIOCATRICE DEL PSG INDAGATA…

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cinque-giocatrici-psg-avevano-ricevuto-telefonate-minatorie-qualche-289188.htm

Stefano Montefiori per corriere.it

Amina Daillo Kheira Hamraoui

Aminata Diallo, la 27enne riserva del Paris Saint-Germain sospettata di avere fatto ferire alle gambe la titolare 31enne Kheira Hamraoui per prenderne il posto, è stata scarcerata ieri sera senza alcuna accusa formale, qualche ora prima che scadessero i termini (questa mattina) della custodia cautelare.

L’inchiesta continua e Aminata Diallo resta coinvolta, anche se gli indizi a suo carico non sono sufficienti per altri provvedimenti. Gli elementi che continuano a non convincere gli investigatori sono lo strano tragitto scelto da Diallo per accompagnare a casa in auto l’amica e rivale Hamraoui; la bassa velocità dell’auto proprio nel punto in cui i due aggressori l’hanno fatta fermare; il fatto che gli uomini a volto coperto abbiano preso a sprangate solo Hamraoui, senza toccare Diallo.

Amina Daillo e Kheira Hamraoui

A favore di Diallo, invece, gioca il fatto che durante gli interrogatori è apparsa molto solida nel garantire la propria innocenza (rifiutando per due volte di chiamare l’avvocato), ha risposto a tutte le domande collaborando con gli investigatori, e che anche contro l’altra persona arrestata, un amico già in carcere a Lione, non sono state trovate prove schiaccianti. Nelle settimane scorse un uomo, che dice di essere stato amante di Kheira Hamraoui per tre anni, ha fatto telefonate di minacce a lei e a tre compagne del Psg.

Kheira Hamraoui Amina Daillo e Kheira Hamraoui 2 Kheira Hamraoui 2 Kheira Hamraoui 3 Aminata Diallo 2 KHEIRA HAMRAOUI 19 Kheira Hamraoui e Aminata Diallo Kheira Hamraoui e Aminata Diallo Aminata Diallo