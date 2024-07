FERMI TUTTI! L’UEFA PROMUOVE L’ARBITRO TAYLOR MASSACRATO DAI TEDESCHI PER LA SUA DECISIONE DI NON ASSEGNARE IL RIGORE DOPO UN FALLO DI MANO DELLO SPAGNOLO CUCURELLA E COSTRETTO A LASCIARE LO STADIO 80 MINUTI DOPO LA FINE DELLA PARTITA NASCOSTO IN UN VAN NERO - LA UEFA RITIENE CHE TAYLOR ABBIA SEGUITO LE LINEE GUIDA ARBITRALI EMANATE PRIMA DEL TORNEO. IL CAPO DEL COMITATO ARBITRI ROSETTI SU CASI SIMILI HA AFFERMATO CHE NON È MAI RIGORE…

Da ilnapolista.it

taylor

Secondo quanto riporta The Athletic, “la Uefa è soddisfatta della decisione di Anthony Taylor di non assegnare un rigore alla Germania nella la sconfitta ai quarti di finale di Euro 2024 per 2-1 contro la Spagna“.

Durante Spagna-Germania, sul punteggio di 1-1, Musiala tenta il tiro dal limite dell’area ma becca la mano di Cucurella poco distante. Dopo le proteste dei tedeschi, Taylor ha confermato la sua decisione di non assegnare il calcio di rigore. Dopo poco è arrivato il 2-1 di Mikel Merino che ha portato la Spagna in semifinale.

Oggi le critiche per Taylor riempivano le pagine dei quotidiano tedeschi e non solo. Anche Nagelsmann ha criticato la decisione dell’arbitro. In conferenza ha dichiarato di non capire «perché non sia stato rivisto al Var nonostante le 48 mila telecamere in campo. Quello contro la Danimarca era un fallo da rigore molto meno netto».

Di contro, la Uefa si è detta contenta dell’operato di Taylor. “Ritiene che sia stata presa la decisione corretta perché, come da linee guida arbitrali emanate prima del torneo, la mano di Cucurella non si trovava in una posizione innaturale al momento del tiro. In un briefing del 12 giugno condotto da Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri della Uefa, sono stati forniti una serie di esempi su cosa costituisce e cosa non costituisce un rigore. Nell’esempio più simile all’incidente Musiala-Cucurella, che mostrava un difensore colpito dalla palla con il braccio vicino al corpo e in una posizione quasi verticale, Rosetti ha chiarito che non si tratta di rigore“.

Anthony Taylor - PUPAZZETTO

Per la Uefa è stata eseguita la procedura corretta (l’episodio non è stato nemmeno rivisto al Var).

Taylor ha lasciato lo stadio dopo 80 minuti dal fischio finale (Bild)

Dopo la sconfitta della Germania contro la Spagna, l’arbitro Taylor è stato massacrato per la sua decisione. Non ha infatti assegnato il rigore ai tedeschi dopo un fallo di mano di Marc Cucurella. Secondo quanto riportato dalla Bild:

Dopo la partita, l’arbitro non ha voluto commentare la sua decisione. La comunicazione avuta con gli assistenti al Var resterà un mistero. E’ scappato con la terna arbitrale in un van Mercedes nero alle 21:47, 80 minuti dopo il fischio finale.

siviglia roma spagna germania arbitrate da taylor