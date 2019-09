LA FERRARI FA 90! LA FESTA A MILANO IN PIAZZA DUOMO SENZA JOHN ELKANN MA CON MONTEZEMOLO (CHE 5 ANNI FA, ALLA VIGILIA DI UN ALTRO GP DI MONZA, VENNE SILURATO DA MARCHIONNE) – L’ASSENZA DI ALONSO E LA POLEMICA DI “MARCA”: “ALTRI PILOTI MENO IMPORTANTI AVEVANO MAGGIORE VISIBILITÀ DI FERNANDO" – E HAMILTON NON ESCLUDE UN FUTURO A MARANELLO… - VIDEO

Da ansa.it

"Ho rovinato tante volte la festa ai tifosi italiani, ma molti mi chiedono di venire alla Ferrari. Non so se sarò mai tentato, ma se dovessi lasciare la Mercedes la Ferrari sarebbe ovviamente un'opzione. Quando fai parte della Mercedes, fai parte di una famiglia per tutta la vita, a condizione che tu rimanga con loro". Lewis Hamilton, dal motorhome Mercedes nell'Autodromo di Monza a poche ora del Gran Premio d'Italia, non esclude un futuro in Ferrari.

FERRARI FESTA 90 ANNI

"La Rossa ha due grandi piloti - aggiunge l'inglese, cinque volte campione del mondo - non credo che per Leclerc sarà complicato ripetersi. Anzi, penso sia più semplice per lui proseguire dopo il successo di Spa e fare doppietta. Ovviamente farò il possibile per impedirglielo, anche se con tutti questi rettilinei potremmo fare fatica. Il meteo sarà variabile e potrebbe renderci le cose più semplici o più dure".

2. ALONSO ASSENTE DALLA FESTA FERRARI A CAUSA DEI TEST. MA IL QUOTIDIANO MARCA CRITICA LA SCUDERIA

Da gazzetta.it

FERRARI FESTA 90 ANNI vettel

Sarà a Monza da spettatore per assistere al GP d'Italia ospite della McLaren, sua ultima scuderia in F.1, ma alla festa dei 90 anni della Ferrari Fernando Alonso non ha partecipato, nonostante l'invito della rossa. Lo spagnolo, che ha da poco completato una due giorni intensa in Polonia con la Toyota Hilux in preparazione della Dakar 2020, non era presente in piazza Duomo nonostante più di 1000 mila tifosi e la presenza degli ex piloti Alain Prost, Eddie Irvine e Kimi Raikkonen, attualmente alla guida dell'Alfa Romeo.

Con un articolo sul suo sito, Marca parla di "dimenticanza assoluta" della Ferrari nei confronti di Alonso. "Alla festa - scrive il principale quotidiano sportivo spagnolo - nel video proiettato sul maxi schermo si è passati dal 2007 (anno della vittoria del Mondiale di Raikkonen con la Ferrari, ndr) a oggi con Binotto, Vettel e Leclerc", criticando quindi la mancanza di visibilità proprio per gli anni vissuti da Alonso.

FERRARI FESTA 90 ANNI leclerc

"Una dimenticanza assoluta", prosegue Marca, "oltre a loro anche qualche immagine del secondo posto di Felipe Massa nel Mondiale 2008". Il brasiliano, anche lui presente in piazza Duomo, è stato acclamato dai fans.

A Maranello arriva 'Universo Ferrari'

Nel cartello commemorativo che la Ferrari ha realizzato in vista del GP d'Italia, Fernando Alonso è raffigurato in alto sulla destra, in un'esultanza di goia con il casco indosso e il volante sulla mano destra. "Altri piloti con un palmarés inferiore", scrive ancora Marca, "appaiono in una dimensione più grande dello spagnolo".

FERRARI FESTA 90 ANNI

Una scelta, quella della scuderia di Maranello, criticata duramente da vari tifosi sui social network. Con il Cavallino Alonso è rimasto per cinque stagioni, dal 2010 al 2014, lasciando la rossa per la McLaren nel 2015 dopo 11 vittore, 44 podi, quattro pole e otto giri rapidi. Ottimi numeri, ai quali manca però la tanto desiderata vittoria del Mondiale, sfuggita all'ultimo nel 2010 e nel 2012 dopo un testa a testa con Sebastian Vettel. E proprio Vettel è chiamato a portare quel successo a Monza per la Ferrari che manca dal lontano 2010. E indovinate chi è riuscito a far sorridere i tifosi italiani per l'ultima volta alla guida di una F10? Sì, proprio lui, Fernando Alonso.

MONTEZEMOLO

Da sportfair.it

FERRARI FESTA 90 ANNI montezemolo

Presenti tanti personaggi del passato, tra cui anche Luca Cordero di Montezemolo, emozionatosi al coro di “c’è solo un presidente“. L’ex numero uno della Ferrari ha poi preso il microfono per esprimere le proprie sensazioni, soffermandosi anche su… Lewis Hamilton: “non ho mai compreso la gelosia per il passato, l’accoglienza mi ha commosso e vuol dire che i 19 Mondiali vinti non sono stati importanti solo per me. Se mai Hamilton verrà alla Ferrari? Beh intanto gli abbiamo già venduto qualche macchina, però credo che in questo momento i piloti costituiscano l’ultimo dei problemi per la Ferrari“.

FERRARI FESTA 90 ANNI alonso in visita alla ferrari nel bahrein

leclerc hamilton alonso in visita alla ferrari nel bahrein