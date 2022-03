LA FERRARI VOLA IN BAHREIN: LECLERC IN POLE, AL SUO FIANCO PARTIRÀ MAX VERSTAPPEN, IL CAMPIONE DEL MONDO DELLA RED BULL. TERZO TEMPO PER L’ALTRA ROSSA DI CARLOS SAINZ - IL PILOTA MONEGASCO: “E’ UNA BELLISSIMA SENSAZIONE DOPO TRE ANNI DIFFICILI” - LA MERCEDES SI CONFERMA INDIETRO. LEWIS HAMILTON È A 7 DECIMI DALLA POLE FERRARI...

Stefano Mancini per lastampa.it

Ferrari in pole position. Allora è vero: i pronostici erano azzeccati, c’è una Rossa competitiva in grado di mettere in fila Red Bull e Mercedes dopo anni di sofferenza. Charles Leclerc ha segnato il miglior tempo nelle qualifiche del Gran premio del Bahrein, prima gara della stagione 2022. Non succedeva dal 2007 che la Ferrari cominciasse in pole il campionato.

Allora fu Kimi Raikkonen, che poi diventò campione del mondo. Il pilota monegasco ha girato in 1’30’’558. Al suo fianco partirà Max Verstappen, il campione del mondo della Red Bull (1’30’’681). Carlos Sainz con l’altra Rossa ha mancato la prima fila per 7 millesimi appena (1’30’’688). Completa il quartetto di testa Sergio Perez con l’altra Red Bull (1’30’’921).

La Mercedes si conferma indietro. Lewis Hamilton è a 7 decimi dalla pole Ferrari: di fatto le due squadre si sono scambiate posizioni e prestazioni. Al suo fianco, come tante volte in questi anni, c’è Valtteri Bottas, che però non è più suo compagno di squadra: guida un’Alfa Romeo motorizzata Ferrari che evidentemente ha beneficiato del buon lavoro svolto a Maranello, come dimostra anche la settima posizione di Kevin Magnussen con la Haas. Completano la top 10 Fernando Alonso (Alpine), George Russell (Mercedes) e Pierre Gasly (AlphaTauri).

Quella di Leclerc è una gioia contenuta: «Il potenziale c’era, si trattava soltanto di mettere tutte le cose insieme. E’ una bellissima sensazione dopo tre anni difficili. Abbiamo avuto l’opportunità di tornare a combattere nelle prime posizioni e l’abbiamo sfruttata, ora concentriamoci sulla gara. Lo stile di guida? Devo ancora trovare quello migliore. Ci sono ampi margini di miglioramento».

Una punta di rammarico per Sainz: «Evidentemente Charles ha fatto qualcosa di più. Ancora fatico con questa macchina: penso a come devo guidare e questo mi impegna il cervello».

Alla fine arrivano i complimenti di Mattia Binotto: «Siamo contenti, non era scontato. E’ stata una bella qualifica, un bel premio come punto di partenza per gli sforzi fatti. Ci sono quattro nostri motori tra le prime sette macchine, segno che anche sotto questo aspetto siamo cresciuti. Adesso ci concentriamo sulla gara: partenza e consumo delle gomme saranno fattori chiave in gara.

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, analizza la sconfitta, aggravata dal fatto che gli ultimi cinque piloti della griglia di partenza sono motorizzati Mercedes: «La Ferrari ha fatto un buon lavoro. Per noi è difficile, sappiamo che cosa ci manca, il saltellamento della macchina è un problema e siamo mezzo secondo dietro. In gara capiremo meglio in che posizione siamo».

