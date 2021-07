AI FERRI COURTOIS – LA SORELLA DEL PORTIERE DEL BELGIO TRAVOLTA DA UNA BUFERA SOCIAL PER AVER PUBBLICATO UNA “STORIA” SULL'ACCOUNT INSTAGRAM DEL FRATELLO CON SPINAZZOLA A TERRA E L'ACCUSA DI PERDERE TEMPO: “NOI LI CHIAMIAMO TRUCCHI DEL MESTIERE” – DOPO LA NOTIZIA UFFICIALE DELLA ROTTURA DEL TENDINE D’ACHILLE DEL DIFENSORE AZZURRO, LA COURTOIS HA DOVUTO PUBBLICARE UN POST IN CUI CHIEDE SCUSA…

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Ci sono commenti e commenti e quello della sorella di Thibaut Courtois, portiere del Belgio, sicuramente non sarà ricordato per essere stato uno dei più felici. Anzi. Durante i quarti di finale, vinti dall’Italia per 2-1 grazie alle reti di Barella e Insigne, Spinazzola si è rotto il tendine di Achille (ora è in Finlandia e dovrà essere operato), ma dagli spalti Valerie Courtois, sorella di Timothy, ha accusato il giocatore di simulazione.

Durante la partita, la donna aveva preso in gestione l’account Instagram del fratello, in quel momento in campo tra i pali per difendere la porta della sua Nazionale. Attraverso alcune stories, Valerie Courtoisha raccontato le evoluzioni della partita. Che per il Belgio non si è proprio messa bene visti i due gol dell’Italia.

Ma al momento dell’infortunio di Spinazzola, la donna ha pubblicato una foto del giocatore a terra, soccorso dai medici, accompagnata da un testo infelice: «Noi li chiamiamo trucchi del mestiere». Insomma, a voler intendere una perdita di tempo volontaria da parte dell’esterno della Roma, vittima di un infortunio grave: la rottura del tendine d’Achille appunto. Nessuna perdita di tempo: con Spinazzola a terra e in lacrime, il pubblico dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera aveva subito capito la gravità dell’infortunio.

Così la storia di Valerie è stata cancellata. Con tanto di scuse sul proprio profilo personale: «Mi dispiace tanto scoprire dell’infortunio di Spinazzola. Mi scuso per la mia reazione in quel momento e spero assolutamente che abbia una pronta guarigione». L’equivoco, davvero spiacevole, è stato chiarito.

