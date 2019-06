CLIC! STASERA AL MAXXI SARÀ PROIETTATO IL DOCUMENTARIO “WHERE ARE YOU – DIMMI DOVE SEI”, CHE PRENDE SPUNTO DALLA FOTO DEL BARCONE CARICO DI MIGRANTI BY MASSIMO SESTINI – NEL 2016 AL FOTOGRAFO VENNE LA PAZZA IDEA DI RINTRACCIARE GLI UOMINI E LE DONNE CHE SI VEDEVANO IN QUELLA FOTO. E CON L'AIUTO DI "NATIONAL GEOGRAPHIC" CI È RIUSCITO - IL DOCUMENTARIO RACCONTA LA SUA AVVENTURA – VIDEO