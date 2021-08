TUFFI IN PISCINA, LOOK TAMARISSIMI CON CANOTTIERE E CIABATTE A FASCIA E UN BARELLA VERSIONE TONY MANERO

compleanno lautaro martinez 7

Federica Bandirali per www.corriere.it

Dopo la vittoria contro il Genoa, tempo ancora di festeggiamenti in casa Inter: Lautaro Martinez ha compiuto il 22 agosto 24 anni e ovviamente non ha mancato di festeggiare in grande con la famiglia ma anche con i più cari amici, molti dei quali compagni nerazzurri.

Domenica pomeriggio è andato in scena un vero e proprio pool party nella piscina del suo attico milanese di CityLife. Accanto al calciatore argentino, come sempre, la compagna Agustina Gandolfo e la figlia Nina, nata a a febbraio 2021.

compleanno lautaro martinez 3

Il look

La coppia si è concessa scatti social (subito diventati virali) con un look Made in Italy firmato Dolce&Gabbana: il campione ha indossato una canottiera in jersey di cotone con stampa farfalle abbinata a un costume corto da bagno della Collezione Speciale Dolce&Gabbana x Khaled Khaled.

Il suo birthday look è stato completato da un paio di slider (ciabatte a fascia) beachwear in gomma con logo D&G e occhiali da sole. Agustina invece ha indossato un outfit coordinato della stessa collezione composto da t-shirt corta in jersey, pantaloncini in popeline e bikini. Ai piedi un paio di zeppe in pelle di coccodrillo con logo DG e occhiali da sole stampati family. Una coppia decisamente fashion.

Gli invitati

barella compleanno lautaro martinez 2

Presenti al party tra i tanti Nicolò Barella (scatenato nel ballare con la decorazione della torta del festeggiato in bocca) con la moglie Federica, Danilo D'Ambrosio e Enza, Roberto Gagliardini e Nicole. La tavolata interista (il cui menù è stato organizzato e creato da Ceresio7) comprendeva anche i due nuovi acquisti Dzeko e Calhanoglu.

Martinez ha ringraziato tutti sul suo Instagram: "Grazie a tutti per essere venuti in questo giorno per me speciale. Grazie per i messaggi, li ho letti tutti. Grazie alla mia piccola grande famiglia che sono il motore e la forza di ogni giorno" ha scritto. Il suo hashtag di compleanno? #hbtoro.

compleanno lautaro martinez 5 compleanno lautaro martinez 1 barella compleanno lautaro martinez 1 compleanno lautaro martinez compleanno lautaro martinez 2 compleanno lautaro martinez 10 compleanno lautaro martinez 3 compleanno lautaro martinez 9 compleanno lautaro martinez 4 compleanno lautaro martinez 8 compleanno lautaro martinez compleanno lautaro martinez 6