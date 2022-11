DALLA FIGA A… FIKAYO! - DOPO L'ESCLUSIONE DAL MONDIALE IN QATAR, IL DIFENSORE DEL MILAN, FIKAYO TOMORI, SI PUO' CONSOLARE: È STATO CONTATTATO DAL SITO HOT "STRIPCHAT" PER COMMENTARE IL TORNEO - L'OFFERTA SAREBBE DI 245MILA EURO, PIÙ DEI "TOKEN" ILLIMITATI DA SPENDERE SULLA PIATTAFORMA "PER SOLLEVARE LO SPIRITO CON BELLISSIME MODELLE"

Da www.corrieredellosport.it

tomori del milan

Il difensore del Milan Fikayo Tomori deve ancora smaltire la profonda delusione per via della mancata convocazione da parte del commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate agli imminenti Mondiali in Qatar. Scelte che, peraltro, hanno fatto parecchio discutere Oltremanica, anche per la presenza di elementi, nel reparto di retroguardia, non proprio rassicuranti come Harry Maguire e Conor Coady.

stripchat 6

All'ex Chelsea non sarà stata recapitata la chiamata del ct, in compenso è stato il destinatario di una lettera del proprietario del portale per adulti 'Stripchat' Max Bennett, che ha già fatto il giro del web. Nella "missiva", una proposta al centrale rossonero del tutto bizzarra...

IL PROPRIETARIO DI 'STRIPCHAT': "TOMORI, TI DIAMO 215 MILA STERLINE PER..."

stripchat 5

Scorrendo le righe: "Siamo particolarmente dispiaciuti per la decisione di Southgate di non convocarti per il Mondiale in Qatar. Tuttavia, questa grossa delusione può essere trasformata in un'opportunità: che ne dici se per 215 mila sterline (poco oltre i 245 mila euro) diventassi, stando comodamente seduto sulla poltrona di casa tua, il nostro commentatore di tutte le 64 partite?".

l offerta di stripchat a fikayo tomori 2 l offerta di stripchat a fikayo tomori 3 l offerta di stripchat a fikayo tomori 1 tomori milan juventus stripchat 2 stripchat 1 stripchat 3