FINALMENTE ANCHE IN SERIE A SI VEDE QUALCHE GIOVANE - SONO GIÀ 6 I MINORENNI (TUTTI ITALIANI) CHE SONO SCESI IN CAMPO IN QUESTO PRIMO SCORCIO DI CAMPIONATO, PIÙ DI SPAGNA (5), INGHILTERRA (4) E GERMANIA (0): IL TERZINO HONEST AHANOR E L'ATTACCANTE JEFF EKHATOR DEL GENOA, IL TALENTINO FRANCESCO CAMARDA DEL MILAN, GIOVANNI LEONI DEL PARMA, IL TREQUARTISTA TOMMASO RUBINO, CHE GIOCA NELLA FIORENTINA, ALPHADJO CISSÉ DEL VERONA - SIAMO ANCORA LONTANI DAI FENOMENI COME LAMINE YAMAL E COMPANY...

Estratto dell'articolo di Emanuele Gamba per "la Repubblica"

D’accordo, loro hanno Yamal e Cubarsí che sono già stelle […] ma finalmente dei giovani possiamo vantarci con una certa pertinenza anche noi perché finalmente le nostre squadre ce li fanno vedere, li fanno giocare: in questo primo scorcio di campionato sono già scesi in campo sei minorenni. […]

Il terzino sinistro Honest Ahanor, Gilardino l’ha messo titolare in Genoa-Juve all’età di 16 anni e 7 mesi, il più giovane debuttante della stagione, nei cinque tornei più importanti, dopo l’ala Mbaye del Psg. I francesi rimangono i vivaisti più incalliti, però d’altronde il sistema della Ligue 1, si fonda su valorizzazione e rivendita dei gioielli fatta in casa: loro di minorenni ne hanno già proposti otto. […] Liga i sotto diciotto sono cinque, tre dei quali del Barcellona, tra cui appunto Yamal e Cubarsí.

In Premier ne abbiamo visti quattro, in Bundesliga nessuno anche se i tedeschi hanno un’età media leggermente inferiore alla nostra (26,2 contro 26,1) e superiore solamente a quella dei francesi. Una volta però non c’era nessuno più vecchio di noi, adesso Premier e Liga lo sono. Estendendo la conta agli under 20, quest’anno in Serie A ne sono stati impiegati 31, tra cui gente già affermata come Yildiz, Urbanski, Nico Paz, Castro, Dorgu, Comuzzo. In nove sono già andati in gol.

Oltre ad Ahanor, Gilardino (tanto per ribadire l’assurdità del suo esonero) ha lanciato anche l’attaccante Jeff Ekhator: […]. Il ragazzo del Genoa, già dieci presenze di cui tre da titolare, è anche l’unico under 18 ad avere segnato un gol. […] Di Camarda, più “anziano” solamente di Ahanor, si sa già moltissimo ed è anche il più imberbe della Champions in corso.

Nel sestetto dei minorenni ci sono anche il difensore del Parma Giovanni Leoni, arrivato quest’estate dalla Sampdoria con l’etichetta del predestinato, Alphadjo Cissé e il trequartista Tommaso Rubino della Fiorentina. Tutti e sei sono italianissimi, anche Ekhator, Ahanor e Cissé sono nati in Italia: il primo a Genova e il secondo ad Aversa da genitori nigeriani, il terzo a Treviso da una famiglia della Guinea. Ekhator e Cissé bazzicano abitualmente le giovanili azzurre.

