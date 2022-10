FINALMENTE BELLO E VINCENTE: LORENZO MUSETTI TRIONFA NELL'ATP DI NAPOLI. BERRETTINI, NON AL MASSIMO, VA KO IN DUE SET - A CAUSA DELL’ASSENZA DEL SEGNALE INTERNAZIONALE NON È STATO POSSIBILE ASSISTERE NORMALMENTE AI PRIMI QUATTRO “GAME” DELL’INCONTRO CON LA TRADIZIONALE INQUADRATURA. GLI SCAMBI SONO STATI MOSTRATI DA UNA TELECAMERA LATERALE DELl’EMITTENTE “SUPERTENNIS”…

Da sport.sky.it

Lorenzo Musetti conquista il suo secondo titolo nel circuito ATP vincendo il derby azzurro con Matteo Berrettini dopo due ore di gioco. Una sfida combattuta nel primo set, durato 83 minuti e risolto soltanto al tiebreak con l'errore decisivo del romano nel settimo punto. Il secondo parziale è a senso unico, concluso 6-2 in favore di Lorenzo che da domani sarà n. 23 al mondo, suo nuovo best ranking

musetti berrettini

Le parole di Berrettini dopo la finale: "Complimenti a Lorenzo, alla sua età giocavo i Challenger. Per fortuna è un mio compagno di squadra in Nazionale, credo sia una buona notizia. Non ho finito come volevo, ma ci ho provato fino alla fine".

Le parole di Musetti dopo la vittoria del titolo: "È stata dura nel primo set. Anche se Matteo non è al 100% dal punto di vista fisico ha lottato fino alla fine, per me è stata una pratica complicata da risolvere. Eravamo emozionati e nervosi, c'era tanta tensione. Ho giocato meglio nei momenti importanti. È bello vincere davanti alla mia famiglia e con questo pubblico. Come festeggerò? Con una bella pizza"

A NAPOLI SUCCEDE L’INCREDIBILE: FINALE BERRETTINI-MUSETTI MOSTRATA DA UNA TELECAMERA LATERALE

Da sportface.it

Inizio molto turbolento per la finale tra Berrettini e Musetti al torneo ATP 250 di Napoli 2022. Il match, infatti, è cominciato con circa mezzora di ritardo con l’inizio originariamente previsto per le ore 15:00 sull’Arena.

musetti

A causa dell’assenza del segnale internazionale, inoltre, non è stato possibile assistere normalmente ai primi quattro giochi dell’incontro con la tradizionale inquadratura. Gli scambi ed i colpi dei due atleti, infatti, sono stati mostrati da una telecamera laterale di SuperTennis. Il problema non riguarda l’emittente, adibita alla produzione televisiva dell’evento campano ma unicamente la mancanza del segnale internazionale.

Quest’ultimo è tornato sul punteggio di 2-2 e servizio per Musetti. L’inizio è stato contraddistinto da qualche difficoltà per Berrettini, che ha dovuto annullare tre palle break consecutive nei suoi primi due turni di battuta.

lorenzo musetti 6