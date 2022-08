16 ago 2022 20:38

FINCHÉ FUGONE NON CI SEPARI – HA FATTO LA FINE DEL POLLO UN 40ENNE BRITANNICO CHE AVEVA PREVISTO DI SPOSARSI A ROMA CON LA DONNA CHE AVEVA INCONTRATO DA POCO TEMPO: I DUE SAREBBERO DOVUTI VOLARE IN ITALIA, MA ALL’AEROPORTO DI HEATHROW LUI È ANDATO IN BAGNO E LEI SI È VOLATILIZZATA PORTANDO VIA 5MILA EURO CHE LUI LE AVEVA DATO PER LE NOZZE, LE VALIGIE E I BIGLIETTI – L’UOMO HA TENTATO DI RINTRACCIARLA, MA…