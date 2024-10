FINE DEL CALVARIO PER NEYMAR: L'ATTACCANTE BRASILIANO È TORNATO AD ALLENARSI CON L'AL-HILAL, UN ANNO DOPO IL TREMENDO INFORTUNIO AL GINOCCHIO RIPORTATO DURANTE URUGUAY-BRASILE - A 32 ANNI, L'EX BARCELLONA E PSG HA L'ULTIMA OCCASIONE PER PUNTARE A VINCERE IL MONDIALE E SCROLLARSI DI DOSSO L'ETICHETTA DI "ETERNO INCOMPIUTO" - PAOLO CONDO': "UNA PARTE DI SPIEGAZIONE DEL MODO IN CUI LO PERCEPIAMO È CHE…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Paolo Condò per "la Repubblica"

Quindici secondi di filmato per un gol come tanti altri, in apparenza: Neymar colpisce da pochi metri col suo morbido destro e la palla s’infila in porta. Non c’è nessuna esultanza, nemmeno un sorriso: rientra serio verso il centro del campo mentre il resto dell’allenamento procede. L’Al Hilal, […] ha trovato in campo Neymar un anno dopo la sua ultima partita.

Era il 17 ottobre 2023 quando il campione si accasciò durante Uruguay-Brasile […] Una spallata di Nicolás de la Cruz, e il piede sinistro di O Ney restò piantato sul terreno provocando un disastro: rottura del legamento crociato e del menisco esterno, ci è voluto un anno intero per rivederlo in campo. E dunque il gol siglato nel video che l’Al Hilal si è premurato di diffondere su tutti i social non è come tanti altri, ma rappresenta la fine dell’ennesimo incubo. […]

È sempre difficile parlare di Neymar perché l’enormità del suo talento complica la valutazione dei risultati conseguiti fin qui. Nel suo palmares figurano un filotto internazionale col Barcellona (Champions-Supercoppa- Mondiale per club), sette campionati in Europa (due spagnoli e cinque francesi), l’Olimpiade vinta col Brasile e il record di gol in nazionale (79) strappato a Pelé.

[…] Eppure Neymar resta nell’immaginario popolare un re senza corona, o meglio un rimpianto — cosa sarebbe potuto diventare — anziché un applauso per ciò che comunque è diventato. Leo Messi ha inseguito per tutta la vita il trionfo in un Mondiale, raggiungendolo a 35 anni, […] Neymar di anni ne ha 32, e verosimilmente gli resta un colpo da tentare nel 2026, quando ne avrà 34.

Ma la scelta saudita, che pure in molti videro come un passaggio per preparare in tranquillità l’ultima chance mondiale, ha fatto scopa con quella parigina del 2017, un altro trasferimento “in discesa”, e all’epoca Neymar di anni ne aveva 25. Ci sono sempre quantità di denaro fiabesche a latere di questi spostamenti, ed è fatale che un po’ corrompano il giudizio sugli stessi. […]

Una parte di spiegazione del modo in cui lo percepiamo è che ormai da molti anni Neymar gioca poco, sempre alle prese con qualche convalescenza. Nelle sei stagioni al Psg si è perso 92 partite di campionato a fronte delle 112 disputate, quasi una su due. Un’enormità, cui si aggiungono le primavere di Champions viste con le grucce dalla tribuna. In Arabia è stato particolarmente sfortunato, okay, ma alla fine la prima stagione è consistita in cinque gare.

Il rovescio della medaglia di tante assenze è una vita instagrammata con molta leggerezza. […] L’esibizione di uno stile di vita distante dai canoni dell’atleta, corollario di uno stile di gioco irridente che Neymar non s’è mai preoccupato di cambiare malgrado le prove della sua rischiosità. I campioni sono sempre i più tartassati, ma imparano in fretta a non farsi abbattere: O Ney non c’è ancora riuscito perché anche il suo calcio è molto instagrammabile, e la grande giocata ha bisogno del contatto ravvicinato e del calcione in agguato. Solo che quando ti prende, ti fa male.

L’altra notte il Brasile ha largamente battuto il Perù rinsaldando il suo rientro fra le promuovende sudamericane al Mondiale: ne era uscito, non è ancora certo della qualificazione, ma il ritorno di Neymar darà un impulso alla Seleçao di Dorival (e da tempo si vocifera che tra un anno mollerà pure i sauditi per chiudere la carriera al Santos). […]

