E ALLA FINE CRISTIANO PARTÌ DA MADEIRA - IL SUO JET PRIVATO ERA STATO BLOCCATO A MADRID, MA NELLA SERA DI IERI È RIUSCITO A PARTIRE E RECUPERARE LA STELLA JUVENTINA INSIEME AL NUTRITO STAFF CHE DOVRÀ RIAPRIRE LA SUA VILLA A TORINO - MA NON È SOLO LUI IL PROBLEMA: IL CLUB ASPETTA HIGUAIN DALL'ARGENTINA (MAL DI PANCIA CONTRATTUALI COMPRESI) PIÙ I BRASILIANI ALEX SANDRO, DANILO E DOUGLAS COSTA. E POI DALLA FRANCIA, OLANDA, POLONIA…

Gianluca Oddenino per www.lastampa.it

CRISTIANO RONALDO E LA SORELLA KATIA AVEIRO

«Tornate a Torino». Il primo atto della ripartenza bianconera è stato spedito e adesso la Juventus accelera per riprendere gli allenamenti: oggi ha diramato l'ordine di rientro per i giocatori stranieri fuori dall'Italia, ben dieci, mentre da martedì riaprirà il centro sportivo della Continassa (tranne gli spogliatoi) per accogliere i giocatori rimasti a Torino. Chiellini e compagni daranno vita a sessioni individuali, alla presenza di uno staff ridotto al minimo (medico, fisioterapista e preparatore atletico), e così torneranno a prendere confidenza con il pallone dopo quasi due mesi di stop. In attesa di capire se ripartirà veramente la Serie A, decide il Governo, e quando eventualmente tornare agli allenamenti collettivi (se tutto va bene per il 18 maggio).

CRISTIANO RONALDO GIORGINA

Ronaldo e soci, che hanno lasciato l'Italia per tornare in famiglia nelle settimane scorse, ora dovranno rientrare e poi sottoporsi alla quarantena obbligatoria. L'uso del doppio tampone può accorciare il tempo dei previsti 14 giorni di isolamento, ma i problemi sono altri. Lo stesso CR7, infatti, ieri è rimasto bloccato sull'isola di Madeira per le limitazioni di volo imposte delle autorità portoghesi. Il jet privato dell'attaccante bianconero è ripartito solo in serata per Madrid, dove ha fatto scalo, con a bordo lo staff per riaprire la sua villa. Oggi, salvo nuove sorprese, lo stesso aereo dovrebbe riportare Ronaldo a Torino dopo quasi due mesi di assenza.

CRISTIANO RONALDO GIORGINA

Il fuoriclasse portoghese aveva lasciato l’Italia il 9 marzo, dopo l’ultima partita giocata e vinta dalla Juventus (2-0 all’Inter in uno Stadium vuoto), ed ora è pronto a tornare in campo per chiudere la stagione. I piani di rientro, però, non sono semplici per i bianconeri. Il club aspetta Higuain dall'Argentina (mal di pancia contrattuali compresi) più i brasiliani Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa: tempi certi non ce ne sono. Gli altri dovrebbero avere vita più facile. In Francia c'è Rabiot e da qualche giorno anche Matuidi, dopo esser guarito dal coronavirus, mentre De Ligt è in Olanda, Szczesny in Polonia e Khedira in Germania. L'unico ad essere già rientrato e fuori dalla quarantena è Pjanic.

