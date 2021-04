FINE DELL’INCUBO COVID: DE ROSSI È TORNATO NEGATIVO E DOPO 37 GIORNI HA POTUTO RIABBRACCIARE SUA MOGLIE SARAH E I SUOI FIGLI. DOPO AVER CONTRATTO IL VIRUS DURANTE IL RITIRO DELLA NAZIONALE AZZURRA, IL NEO MEMBRO DELLO STAFF DI MANCINI ERA STATO RICOVERATO ALL'OSPEDALE SPALLANZANI DI ROMA - "AVEVO LA POLMONITE INTERSTIZIALE BILATERALE. MI HANNO DETTO SOPRATTUTTO CHE SE NON FOSSI ANDATO…"

Fine dell'incubo, Daniele De Rossi può tornare a sorridere. L'ex centrocampista della Roma è finalmente tornato negativo al Covid dopo due settimane davvero dure. Dopo aver contratto il virus durante il ritiro della nazionale azzurra, il neo membro dello staff tecnico di Mancini era stato costretto lo scorso 7 aprile anche al ricovero all'ospedale Lazzaro Spallanzani per una polmonite interstiziale bilaterale, presa in fase iniziale.

De Rossi è tornato negativo al Covid

"Mi sono alzato dalla sedia ma senza farlo in maniera troppo veloce, normale come sempre e ho avuto un mezzo mancamento - aveva raccontato durante il ricovero -. Sentivo tutto ovattato, ho barcollato e mi sono messo paura, ho chiesto di fare un controllo. Sono venuto qui ed ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l'ho, era meglio se non ce l'avevo. E mi hanno detto soprattutto che se non fossi venuto.... Non è uno stadio al limite ma non è neanche un Covid da curare a domicilio".

Finalmente oggi De Rossi è risultato negativo all'ennesimo tampone molecolare svolto alla Regione. E finalmente dopo 37 giorni (tra ritiro in Nazionale e Covid) ha potuto riabbracciare la moglie Sarah e i figli. Fine dell'incubo, De Rossi adesso può tornare alla vita normale.

