FINE DEI GIOCHI - "IL GIAPPONE ANNULLERÀ LE OLIMPIADI". IL “TIMES” SGANCIA LA BOMBA MA TOKYO E IL CIO SMENTISCONO -SECONDO IL QUOTIDIANO LONDINESE IL GOVERNO STUDIA UNA STRATEGIA PER RINUNCIARE ALL'EDIZIONE 2020, GIÀ RINVIATA DI UN ANNO, E RICANDIDARSI NEL 2032 – IL PRESIDENTE DEL CIO BACH: “NON ESISTE UN PIANO B PERCHÉ AL MOMENTO NON C'È MOTIVO DI DUBITARE CHE I GIOCHI COMINCERANNO IL 23 LUGLIO 2021…”

Da repubblica.it

tokyo olimpiadi

Il Giappone avrebbe deciso di rinunciare definitivamente ai Giochi 2020, già rinviati di un anno a causa della pandemia. Punterebbe a ricandidarsi per la prima edizione disponibile, quella del 2032. È quanto scrive il Times citando una fonte della maggioranza di governo.

La decisione dunque sarebbe tutta politica, per il momento ufficiosa: il governo di Tokyo sarebbe al lavoro per una exit strategy che non precluda al Paese di ospitare i Giochi in futuro, tenendo conto che le edizioni 2024 e 2028 sono già state assegnate a Parigi e Los Angeles.

Ma poche ore dopo l'uscita della notizia arriva la smentita del governo giapponese. "Desideriamo smentire ogni congettura ricostruita nell'articolo", ha detto il vicecapo di gabinetto Manabu Sakai in una conferenza, aggiungendo che alla luce di quanto sta accadendo a livello globale per via della pandemia, il governo dovrà chiaramente prendere una decisione. "Fino a quel momento rimaniamo determinati a fare quanto è in nostro potere e di andare avanti con l'organizzazione dei Giochi", ha continuato Sakai.

tokyo olimpiadi

Nella stessa giornata, durante la sessione parlamentare il premier Yoshihide Suga ha detto che il governo sta considerando speciali misure anti-Covid per ospitare le Olimpiadi con un livello affidabile di sicurezza. Ieri, in una intervista all'agenzia Kyodo, il presidente del comitato olimpico Thomas Bach aveva assicurato che i Giochi si faranno e non esiste al momento un piano B, non escludendo però di pensare a una riduzione del numero degli spettatori.

La notizia del Times è arrivata a poche ore dall'intervista rilasciata dal presidente del Cio Thomas Bach all'agenzia giapponese Kyodo e a sei mesi dalla cerimonia inaugurale fissata, con il nuovo calendario, il 23 luglio 2021. "Non esiste un piano B perché al momento non c'è motivo di dubitare che i Giochi cominceranno in quella data", ha detto il capo del comitato olimpico internazionale.

Ma il Paese è alle prese con l'emergenza virus e con l'inarrestabile calo di consensi intorno alla manifestazione: un recente sondaggio della stessa Kyodo ha rivelato che il 35% dei giapponesi è favorevole all'annullamento definitivo e il 44% spinge per un ulteriore rinvio. Insomma, per quattro intervistati su cinque non è opportuno che i Giochi si tengano nella prossima estate.

thomas bach