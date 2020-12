9 dic 2020 23:29

ALLA FINE "IL BISCOTTO" L’INTER SE L’E’ FATTO DA SOLO! I NERAZZURRI SBATTONO SUL MURO SHAKHTAR E VANNO FUORI DALL’EUROPA - PER CONTE NON C'E' NEANCHE L’EUROPA LEAGUE – IL GESTACCIO DI LAUTARO AL TECNICO - ZILIANI ATTACCA L’EX CT: “MISTER 12 MILIONI, UNA CALAMITÀ. CAPACE SOLO DI PIANGERE E DI RACCONTARE FAVOLE AI GONZI” (ZILIANI CONFERMERA’ QUESTI GIUDIZI ANCHE NEL CASO IN CUI L’INTER VINCA LO SCUDETTO?)